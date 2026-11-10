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Шефът на Европейския съвет изрази съболезнования на близките на загиналите на "Тракия"

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident
Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия", станала тази сутрин край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. 

"Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България", написа Антонио Коща в "Екс". 

"Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", добави той. 

 

 

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

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