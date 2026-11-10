Шефът на Европейския съвет изрази съболезнования на близките на загиналите на "Тракия"

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия", станала тази сутрин край пътен възел "Зимница" в област Ямбол.
"Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България", написа Антонио Коща в "Екс".
"Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", добави той.
I am deeply saddened to learn of the tragic traffic accident in Bulgaria this morning. My sincere condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a swift recovery.— António Costa (@eucopresident) November 10, 2026