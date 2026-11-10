Принц Хари с реч пред Европейския парламент за безопасността на децата

Британският принц Хари посети Европейския парламент в Брюксел заедно със съпругата си Меган Маркъл, съобщиха световните агенции. Там Хари произнесе реч, посветена на безопасността на децата онлайн.

Принцът бе категоричен, че двамата със съпругата му подкрепят всички родители, загубили децата си вследствие на онлайн посегателства. „Не съм тук като експерт или политик. Тук съм като баща. Съпругата ми е тук в качеството й на майка", заяви принцът и добави, че е солидарен с родителите, изгубили децата си в резултат на онлайн тормоз и други онлайн посегателства. Той спомена и конкретни примери в тази насока.

Освен принца изказване трябваше да направи и Меган, но тя се отказа в последния момент с аргумента, че не се чувствала емоционално готова да говори по темата.

Това беше първата официална поява на Меган, след като в края на миналата седмица нейният баща Томас Маркъл беше арестуван заради притежаване на педофилски материали.

На влизане в сградата на ЕП в Брюксел журналисти зададоха на Меган въпроси във връзка с този случай, но тя остана безмълвна по темата.

В речта си пред ЕП Хари не спомена пряко Томас Маркъл, но говори за защитата на децата в интернет и подчерта значението на превенцията.

„Защо, когато попитаме дали нещо може да гарантира безопасността на едно дете, изведнъж всичко става толкова сложно? Не искам свят без технологии. Това е невъзможно, не е това, което младите хора искат, и със сигурност не е това, което искам за собствените си деца. Всяко дете трябва да има възможност да влиза в интернет и да открива нещо прекрасно. Приятел. Интерес, който се превръща в страст. Място, където се чувства разбрано. Децата заслужават да се чувстват в безопасност, където и да се намират. В класната стая. На детската площадка. По всяко време, независимо къде са", заяви Хари.

Принцът акцентира, че усилията трябва да бъдат съсредоточени върху превенция, вместо да се чакат трагедията да се е разиграла, за да се реши едва тогава, че нещо трябва да се промени.

По време на гостуването на Хари и на Меган в ЕП беше открита и пътуваща арт инсталация, наречена „Мемориалът на изгубените екрани", посветена на децата, загубили живота си, след като са станали жертва на посегателства в интернет.