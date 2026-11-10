Приключи първия ден от преговорите между Украйна и Русия

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Приключи първият ден от преговорите между Украйна и Русия в Абу Даби. Това съобщи представител на украинската делегация, цитиран от Франс прес.

"Разговорите за днес току-що приключиха", заяви източникът и уточни, че ще бъдат подновени утре сутрин.

Ройтерс също предаде, че първите преговори в такъв формат от февруари са приключили за днес и ще продължат утре.

Преговорите между двете воюващи страни се провеждат със съдействието на САЩ. Целта им е да стартират отново дипломатическите усилия за спиране на войната в Украйна, която стартира преди почти 5 години.

От администрацията на американския президент Доналд Тръмп изразиха желание да използват тази възможност за по-широка дискусия относно бъдещата архитектура на европейската сигурност - термин, често използван от Кремъл, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Последното предложение на САЩ подчертава нарастващата тревога около новото сближаване на Тръмп с Русия, тъй като той засилва натиска върху Украйна. Междувременно администрацията му се опитва да възобнови отдавна зациклилите преговори за прекратяване на пълномащабната война на Москва срещу Киев.

В разговор с 12 дипломати от НАТО и ЕС, поискали анонимност, трима представители заявиха, че съюзниците от НАТО не са били предварително информирани за американските планове и мнозина от тях остават скептични към тази идея, съобщава "Политико".

Споразумението ще има 5 цели: постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера, взаимни мерки за намаляване на рисковете от ескалация и устойчива рамка за дългосрочна европейска сигурност и стабилност.

Европейците ще бъдат представени в Обединените арабски емирства, макар и да не участват пряко в преговорите или поне не и в началните им етапи.