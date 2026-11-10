Военният министър на САЩ за искането за импийчмънт: Политически спектакъл

Политически спектакъл. Така министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет коментира инициативата да му бъде гласуван импийчмънт.

„Това, което се опитва да направи един недоволен и претърпял поражение конгресмен, не представлява контрол и не представлява отчетност. Това е политически спектакъл, личен манифест, продиктуван от его и негодувание", заяви Хегсет пред журналисти.

Републиканецът в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ от щата Кентъки Томас Маси вчера формулира 8 обвинения срещу министъра на отбрана по процедурата за импийчмънт. Маси изгуби по-рано през годината първичните избори на републиканците в избирателния си район в Кентъки и в следващия състав на Камарата оттам ще заседава парламентарист, подкрепен от президента Доналд Тръмп.

Импийчмънтът на член на кабинета е изключително рядко срещан случай. За отстраняването на министъра от поста процедурата трябва да бъде одобрена и от двете камари на Конгреса. В историята на САЩ Камарата на представителите е гласувала за импийчмънт само на двама членове на кабинета, но Сенатът не е подкрепил нито един от двата случая.

След като Маси внесе резолюцията, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън трябва да насрочи разглеждането ѝ в рамките на два дни. Освен да гласува директно по резолюцията, Камарата има възможност да я изпрати за разглеждане в комисия или да я остави без последващи действия.

Маси вероятно ще получи подкрепата на демократите в Камарата. Лидерът на партията Хаким Джефрис заяви в неделя, че категорично подкрепя импийчмънта. За да успее обаче, републиканският конгресмен ще трябва да убеди и представители на собствената си партия.

През тази година Камарата на представителите неколкократно прие резолюция за военните правомощия – мярка, целяща да спре Тръмп да предприема допълнителни военни действия в Иран. Маси подкрепи тези инициативи.

Разногласията му с Хегсет обаче не се ограничават само до Иран, посочва конгресменът в изявлението си.

Той обвинява министъра в сплашване на критици на администрацията на Тръмп, отвличане на чуждестранни лидери и пренебрегване на резолюциите на Конгреса, свързани с правомощията за обявяване и водене на война.