"Яндекс" загубила безвъзвратно 3% от облачните си данни след атаките

97,16% от клиентските данни в облачната си инфраструктура, е успяла да спаси руската технологична компания "Яндекс", след като бе атакувана от дронове през октомври. Близо 3% от данните обаче са безвъзвратно загубени, съобщава Ройтерс.
Според компанията данните не могат да бъдат възстановени заради сериозни повреди на оборудването и липса на резервни копия, създадени от клиентите в платформата.
3 центъра за данни на „Яндекс" бяха повредени при украински удари с дронове в началото на октомври. Това доведе до прекъсвания, които засегнаха предимно облачната услуга. Компанията съобщи по-рано, че суперкомпютрите в два от центровете не са пострадали и са били преместени на други площадки.
"Яндекс" ще включи резервното копиране по подразбиране, за да ограничи загубата на данни при бъдещи прекъсвания. Компанията съобщи, че инженерите ѝ продължават да разпределят изчислителните ресурси на „Яндекс Клауд" между независими площадки в различни региони на Русия и че броят на тези площадки ще нараства, съобщава БТА.
Рязкото прекъсване на трафика предизвика предположения, че ударите са нанесли тежък удар по руските ферми за ботове и са нарушили оналайн операциите за влияние. Анализът на Cloudflare обаче показва, че спадът на трафика от дадена мрежа не означава непременно, че злонамерените операции са прекратени.
Компанията е анализирала данни от Cloudflare Radar и системата си за управление на ботове Bot Management. Изследването обхваща две автономни системи, свързани с „Яндекс" – AS13238, използвана от търсачката, и AS200350, която обслужва облачните услуги на компанията.
Преди ударите автоматизираните заявки са съставлявали 36,1% от целия HTTP трафик, наблюдаван глобално в мрежата на Cloudflare, и 35,8% от трафика от руски IP адреси. Данните показват, че двете мрежи на „Яндекс" са били засегнати по различен начин заради различните им функции.
Почти целият отпаднал трафик от търсачката е бил от роботи за индексиране на интернет страници, новинарски статии, изображения и други ресурси. В облачната платформа обаче са били наблюдавани различни видове автоматизирана активност, включително сканиране за уязвимости и заявки, наподобяващи опити за атаки.