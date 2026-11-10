"Яндекс" загубила безвъзвратно 3% от облачните си данни след атаките

97,16% от клиентските данни в облачната си инфраструктура, е успяла да спаси руската технологична компания "Яндекс", след като бе атакувана от дронове през октомври. Близо 3% от данните обаче са безвъзвратно загубени, съобщава Ройтерс.

Според компанията данните не могат да бъдат възстановени заради сериозни повреди на оборудването и липса на резервни копия, създадени от клиентите в платформата.

3 центъра за данни на „Яндекс" бяха повредени при украински удари с дронове в началото на октомври. Това доведе до прекъсвания, които засегнаха предимно облачната услуга. Компанията съобщи по-рано, че суперкомпютрите в два от центровете не са пострадали и са били преместени на други площадки.

"Яндекс" ще включи резервното копиране по подразбиране, за да ограничи загубата на данни при бъдещи прекъсвания. Компанията съобщи, че инженерите ѝ продължават да разпределят изчислителните ресурси на „Яндекс Клауд" между независими площадки в различни региони на Русия и че броят на тези площадки ще нараства, съобщава БТА.

Рязкото прекъсване на трафика предизвика предположения, че ударите са нанесли тежък удар по руските ферми за ботове и са нарушили оналайн операциите за влияние. Анализът на Cloudflare обаче показва, че спадът на трафика от дадена мрежа не означава непременно, че злонамерените операции са прекратени.

Компанията е анализирала данни от Cloudflare Radar и системата си за управление на ботове Bot Management. Изследването обхваща две автономни системи, свързани с „Яндекс" – AS13238, използвана от търсачката, и AS200350, която обслужва облачните услуги на компанията.

Преди ударите автоматизираните заявки са съставлявали 36,1% от целия HTTP трафик, наблюдаван глобално в мрежата на Cloudflare, и 35,8% от трафика от руски IP адреси. Данните показват, че двете мрежи на „Яндекс" са били засегнати по различен начин заради различните им функции.

Почти целият отпаднал трафик от търсачката е бил от роботи за индексиране на интернет страници, новинарски статии, изображения и други ресурси. В облачната платформа обаче са били наблюдавани различни видове автоматизирана активност, включително сканиране за уязвимости и заявки, наподобяващи опити за атаки.