В Персийския залив стягат обща армия, Тръмп ги предупредил, че ще удари Иран

Страните от Персийския залив започнаха да сформират съвместни сухопътни, морски и въздушни сили, чието управление ще бъде в Кувейт, тъй като правителствата им получиха послания от президента Тръмп, че продължаващия отказ да се приемат условията на САЩ и да се подпише споразумение ще доведе до нанасянето на съкрушителни удари срещу Иран.

Има информация за възможността ирански милиции в Ирак да предприемат действия за окупиране на Кувейт, а ирански сили напредват в посока Кувейт. Тези действия накараха иракското правителство, по искане на САЩ, да разположи военни сили от националната армия, включително танкове, бронирани машини и ракетни системи, за да попречи на милициите да се придвижат към Кувейт и да принуди Ирак да се присъедини към евентуална война.