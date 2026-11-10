Танкер с руски дизел спря край брега на САЩ

Танкер с руски дизел на гръцката фирма "Агиой Фанендес", е спрял край източното крайбрежие на САЩ. Това показват данните за проследяване на корабоплаването от Ел Ес и Джи, и "Кплер".
Според оператора на кораба крайната му дестинация все още не е определена, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
„Нищо не се е променило, що се отнася до крайната дестинация на (танкера), той все още очаква заповеди", заяви операторът на плавателния съд „Ийстмед".
Според споразумението Русия се съгласи да доставя дизелово гориво на световните пазари в опит да се понижат цените на горивата. Администрацията на Тръмп временно отмени американските санкции срещу руското гориво, които имаха за цел да лишат Москва от приходи за войната ѝ срещу Украйна. Първоначално то предвиждаше 300 000 метрични тона през октомври и още количества на по-късен етап.
В ексклузивен репортаж на Ройтерс, в който се цитират данни за проследяване на кораби, се посочва, че първите 40 000 метрични тона руски дизел се намират на борда на танкер, плаващ към Ню Йорк.