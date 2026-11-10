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Танкер с руски дизел спря край брега на САЩ

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА
Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Източник: Pixabay

Танкер с руски дизел на гръцката фирма "Агиой Фанендес", е спрял край източното крайбрежие на САЩ. Това показват данните за проследяване на корабоплаването от Ел Ес и Джи, и "Кплер".

Според оператора на кораба крайната му дестинация все още не е определена, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нищо не се е променило, що се отнася до крайната дестинация на (танкера), той все още очаква заповеди", заяви операторът на плавателния съд „Ийстмед".

Според споразумението Русия се съгласи да доставя дизелово гориво на световните пазари в опит да се понижат цените на горивата. Администрацията на Тръмп временно отмени американските санкции срещу руското гориво, които имаха за цел да лишат Москва от приходи за войната ѝ срещу Украйна. Първоначално то предвиждаше 300 000 метрични тона през октомври и още количества на по-късен етап.

В ексклузивен репортаж на Ройтерс, в който се цитират данни за проследяване на кораби, се посочва, че първите 40 000 метрични тона руски дизел се намират на борда на танкер, плаващ към Ню Йорк.

Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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