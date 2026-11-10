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Рубио: Няма нужда от мащабни атаки срещу Иран след икономическия натиск на САЩ

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Марко Рубио
Марко Рубио Снимка: СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че е уверил съюзниците от Г-7, че американските икономически санкции и морската блокада действат толкова добре, че президентът Доналд Тръмп няма нужда да предприема мащабни бойни операции в Иран, предаде Ройтерс.

В изявление пред журналисти в Париж Рубио посочи, че икономическите затруднения, причинени от Вашингтон, се задълбочават с течение на времето, но САЩ остават отворени за постигането на „истинско споразумение". Той обаче определи условията, които Техеран продължава да поставя, като абсурдни, съобщава БТА.

Марко Рубио

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