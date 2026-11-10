Иран за обвиненията на Франция за кибератаки: Неоснователни

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Иранските власти отрекоха френските обвинения, че са виновни за кибератаките от миналия месец срещу фризери в супермаркети, съобщава Франс прес.

„Иранското външно министерство категорично отхвърля неоснователните и едностранчиви френски обвинения срещу Иран по отношение на предполагаемите кибердейности във Франция", става ясно от изявление на иранското външно министерство. Според ведомството това е изтъркана политика на отправяне на обвинения срещу Ислямската република.

Френските власти подозират, че хакери, подкрепяни от иранската държава, стоят зад кибератаките, които миналия месец нарушиха работата на професионални хладилници и фризери в цяла Франция, съобщиха днес пред Ройтерс двама източници, запознати със случая.

Ако подозренията се потвърдят, атаките ще се наредят сред кибероперациите с най-сериозни последствия от началото на войната с Иран през февруари.

Конфликтът е съпътстван от отделни случаи на предполагаеми кибератаки, довели до смущения в работата на различни системи. Сред тях са нарушения във функционирането на транспортната система на Лос Анджелис през март, на пречиствателни станции за вода в САЩ през юли и на кораби, пътуващи към САЩ, през август, информира БТА.

Френското външно министерство и прокуратурата в Париж не са отговорили за момента на запитванията за коментар. Постоянното представителство на Иран към ООН също не е отговорило на отправените запитвания. Техеран редовно отрича да извършва злонамерени кибероперации.

При кибератаката на 11 октомври хакерите са успели да поемат контрол върху настройките за температурата на професионални хладилни съоръжения в стотици търговски обекти.

Експерти по киберсигурност по-рано заявиха пред Ройтерс, че атаката изглежда е била сравнително лесна за осъществяване.

Компанията производител на много от засегнатите устройства съобщи, че част от тях са били остарели или са работели с неактуализиран фърмуер – вграден софтуер за управление на оборудването. Това вероятно е улеснило проникването на хакерите в системите.