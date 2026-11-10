ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха пешеходец на голям булевард в Пловдив, ли...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Словакия и Чехия с критики към Мерц за думите му за помощта за Украйна

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

4096
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Словашкият премиер Роберт Фицо СНИМКА: Фейсбук/Robert Fico
Словашкият премиер Роберт Фицо СНИМКА: Фейсбук/Robert Fico

Словашкият премиер Роберт Фицо и чешкият му колега Андрей Бабиш разкритикуваха германския канцлер Фридрих Мерц заради настояването му дискусиите относно следващия европейски бюджет да бъдат обвързани с ангажимент от страна на всички държави членки да допринесат за финансирането на Украйна, съобщава Франс прес.

"Това е изнудване и аз няма да отстъпя", заяви пред репортери в Братислава Фицо, визирайки изказванията на Фридрих Мерц.

Вчера германският канцлер напомни на ЕС, че страната му е най-големият донор на помощ за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия понастоящем са освободени от участие в заема от 90 милиарда евро, предоставен на Украйна за покриване на финансовите ѝ нужди през 2026 и 2027 г.

Миналия месец Киев посочи, че тази сума няма да бъде достатъчна, като оцени бюджетния дефицит за следващата година на приблизително 70 милиарда евро. ЕС се ангажира да покрие част от този дефицит, или около 45 милиарда евро, но все още не е определил как точно ще го направи.

Германия настоява всички държави от ЕС "без изключение" да поемат ангажимент за запълване на дефицита, преди да започнат каквито и да е дискусии относно следващия общоевропейски бюджет за 2027 г. Берлин иска този въпрос да бъде включен в дневния ред на неформалната среща на върха в Дъблин, която ще се проведе в петък, съобщава БТА.

По време на посещението си в Братислава днес чешкият министър-председател Андрей Бабиш заяви, че "не разбира" защо Фридрих Мерц "говори такива неща". Той отбеляза, че въпросният бюджет, който Мерц заплашва да блокира, вече предвижда 1 милиард евро помощ за Украйна.

Словашкият премиер Роберт Фицо СНИМКА: Фейсбук/Robert Fico

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември