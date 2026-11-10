Словакия и Чехия с критики към Мерц за думите му за помощта за Украйна

Словашкият премиер Роберт Фицо и чешкият му колега Андрей Бабиш разкритикуваха германския канцлер Фридрих Мерц заради настояването му дискусиите относно следващия европейски бюджет да бъдат обвързани с ангажимент от страна на всички държави членки да допринесат за финансирането на Украйна, съобщава Франс прес.

"Това е изнудване и аз няма да отстъпя", заяви пред репортери в Братислава Фицо, визирайки изказванията на Фридрих Мерц.

Вчера германският канцлер напомни на ЕС, че страната му е най-големият донор на помощ за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия понастоящем са освободени от участие в заема от 90 милиарда евро, предоставен на Украйна за покриване на финансовите ѝ нужди през 2026 и 2027 г.

Миналия месец Киев посочи, че тази сума няма да бъде достатъчна, като оцени бюджетния дефицит за следващата година на приблизително 70 милиарда евро. ЕС се ангажира да покрие част от този дефицит, или около 45 милиарда евро, но все още не е определил как точно ще го направи.

Германия настоява всички държави от ЕС "без изключение" да поемат ангажимент за запълване на дефицита, преди да започнат каквито и да е дискусии относно следващия общоевропейски бюджет за 2027 г. Берлин иска този въпрос да бъде включен в дневния ред на неформалната среща на върха в Дъблин, която ще се проведе в петък, съобщава БТА.

По време на посещението си в Братислава днес чешкият министър-председател Андрей Бабиш заяви, че "не разбира" защо Фридрих Мерц "говори такива неща". Той отбеляза, че въпросният бюджет, който Мерц заплашва да блокира, вече предвижда 1 милиард евро помощ за Украйна.