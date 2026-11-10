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Болници в Белгия спряха работа заради проблеми с информационните системи

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Болница. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay
Болница. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Няколко болници в Белгия бяха принудени да спрат работа заради проблеми с информационните системи и телефонните връзки, съобщиха местни медии. Бил е спрян дори приема на спешни случаи.

Линейките се пренасочват към съседни здравни заведения.

В Университетската болница в Брюксел се е наложило работата внезапно да спре. Засегнати са също болници в Антверпен и Лийр, чиито мрежи са свързани с болницата в Брюксел, като се е наложило изключване на системите като предохранителна мярка. Предварително записаните часове в болничните заведения извън столицата са били отменени, но операциите продължават по график.

Засега причината за повредата не е установена и се извършва проверка. Миналата година болници и учебни заведения в Белгия бяха подложени на кибератака, а преди седмица страната бе сред засегнатите от намеса в работата на фризери на търговски вериги в няколко държави в Европа, съобщава БТА.

Болница. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

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