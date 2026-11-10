Франция: Риск от нова ескалация между САЩ и Иран продължава да има

Рискът от нова ескалация на напрежението между САЩ и Иран не е отпаднал напълно. Това заяви днес френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес и БТА.

Изказването му идва, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира, че за момента не вижда необходимост от мащабни военни операции.

"Опасността от подновяване на ударите и нова ескалация на напрежението не е напълно изключена. В противен случай нямаше да отделим толкова много време и усилия през последните два дни за обсъждането на тези въпроси с американския ни колега Марко Рубио", заяви Баро след среща на външните министри на страните от Г-7 в Париж, на която той председателстваше разговорите.