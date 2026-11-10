Епидемия от ХИВ в 27 региона на Русия, заразените са над 1,2 млн.

През миналата година там е отчетен рекорден брой заразявания с ХИВ и хепатит

В 27 региона на Руската федерация вирусът на човешкия имунодефицит (ХИВ) се разпространява сред цялото население, а не само сред рисковите групи. Това показват последните данни на руската Федерална служба за надзор в сферата на защитата на правата на потребителите и благополучието на човека (Роспотребнадзор), цитирани от Euronews. Все повече хора предават вируса един на друг, често без да знаят, че са заразени.

В 27 руски региона е налице генерализирана епидемия от ХИВ. Това съобщава Централният научноизследователски институт по епидемиология към Роспотребнадзор. Учените използват този термин за етапа, при който вирусът на човешкия имунодефицит се разпространява сред общото население, а не само сред рисковите групи.

В тези региони ХИВ се открива при повече от 1% от бременните жени

Най-сериозна е ситуацията в Кемеровска, Иркутска и Свердловска област. Макар че през 2025 г. в Русия са регистрирани 45 000 нови случая на ХИВ – с 13,4% по-малко спрямо 2024 г., през миналата година е отчетен рекорден брой заразявания с ХИВ и хепатит в лечебни заведения. Това показва статистика, събрана от специализирания портал Medvestnik.

Това са най-високите стойности за последните 15 години Преобладават огнищата на вирусен хепатит С и смесените инфекции с ХИВ и хепатит, заявява Елена Игонина, ръководител на отдела за епидемиологично благополучие на населението към Роспотребнадзор. През 2025 г. в лечебни заведения в Русия са регистрирани осем огнища на заразяване, при които са инфектирани 104 пациенти.

По данни на Роспотребнадзор през 2026 г. продължават разследванията на 11 огнища в десет руски региона, където има съмнения за разпространение на ХИВ и хепатит в медицински организации.

В Москва се разследва огнище, при което са установени 22 случая на вирусен хепатит С

Едно от най-големите потвърдени огнища през последните две години е заразяването на 82 души в санаториум в Кабардино-Балкария. При получаване на медицинска помощ 76 пациенти са се заразили с вирусен хепатит С, а при шестима са установени смесени инфекции.

В онкологични болници в Камчатския край и Бурятия с хепатит са заразени съответно 147 и 42 пациенти. Други три огнища на хепатит С са открити в центрове за диализа в Самарска и Курска област, където са засегнати 26 души.

Експертите посочват като основна причина за заразяванията нарушенията на санитарните и епидемиологичните правила, включително използването на катетри и глюкомери за еднократна употреба при няколко пациенти. В подобни ситуации източник на заразата обикновено са хора с недиагностицирани инфекции.

Елена Игонина отбелязва, че тези „системни и груби нарушения" са се превърнали в трайна практика в днешна Русия.

Макар едновременното изследване за антитела срещу хепатит С и за РНК на вируса да обхваща добре донорите на кръв, кръвни съставки, органи и тъкани, проверките за РНК при други категории, които също трябва да бъдат изследвани, значително изостават. Става дума за пациенти на диализа, в хематологични и трансплантационни отделения, контактни лица при огнища на хепатит, деца под една година, родени от майки с ХИВ, и пациенти с имунен дефицит.

Освен това през 2026 г. за първи път от шест години са установени два случая на заразяване с ХИВ при преливане на кръвни съставки, допълват от Централния научноизследователски институт по епидемиология към Роспотребнадзор.

Когато в болниците постъпват голям брой хора с недиагностицирани инфекции, това означава, че „инфекциозният процес в страната протича латентно, скрито", заявява пред Current Time международният консултант по ХИВ Алексей Вертер. По думите му много хора дори не знаят, че са заразени.

Въпреки по-ниската смъртност броят на хората с ХИВ продължава да расте

Въпреки спада в новите случаи на ХИВ и смъртността сред заразените в Русия през последните години, броят на хората, живеещи с вируса, продължава да се увеличава, отбелязват авторите на анализа в Medvestnik.

Статистиката показва, че на всеки един починал се падат по един и половина нови заразени. Това означава, че броят на хората, живеещи с ХИВ, постоянно нараства, обяснява Наталия Ладная.

Спадът е предшестван от дълъг период на увеличаване на заболеваемостта. През последните три години обаче показателите за заболеваемост и смъртност сред хората с ХИВ намаляват. Според предварителните й данни тенденцията ще се запази и през 2026 г.

В същото време експертът предупреждава, че няма повод за успокоение, тъй като „динамиката може бързо да се промени".

През последните години броят на починалите от ХИВ в Русия е между 30 000 и 34 000 души годишно. Това е изключително висока стойност, подчертава ръководителят на научноизследователския отдел за превенция и контрол на СПИН към Централния научноизследователски институт на Роспотребнадзор.

„В света има само 15 държави, в които се регистрират над 15 000 смъртни случая на хора с ХИВ, а Русия е сред тях."

„Най-високите нива на заболеваемост от ХИВ на 100 000 души в Европейския регион са в Русия, Украйна и Северна Македония", заявява Василий Акимкин, директор на Централния научноизследователски институт по епидемиология и академик към Роспотребнадзор.

ХИВ инфекцията се е превърнала във водеща причина за смърт сред руснаците в трудоспособна възраст. Повече от 3% от мъжете на възраст между 40 и 49 години са засегнати от вируса, уточнява Наталия Ладная.

Средната възраст на заразените в Русия се е увеличила от 32 на 44 години през последните 15 години. Прави впечатление и че две трети от новите случаи на предаване на ХИВ са при хетеросексуални контакти.

Повече от 1,232 милиона души с потвърдена диагноза ХИВ живеят в Русия. Това е 0,8% от населението на страната, допълва Акимкин.

Роспотребнадзор предупреждава, че ако настоящите подходи към превенцията и лечението не се променят, броят на хората с ХИВ в Русия може да достигне 1,47 милиона до 2030 г. Това показва математически модел на ведомството.

Според този сценарий годишният брой на новите случаи ще бъде между 31 000 и 51 000, а смъртните случаи, включени в модела, могат да достигнат 51 000 годишно. Това се свързва, наред с другото, със застаряването на населението.

През последните седем години са се променили и основните причини за смърт сред децата с ХИВ. През 2025 г. е отчетено увеличение на смъртността в тази група пациенти във всички федерални окръзи с изключение на Централния и Уралския.

Според анализ на няколко руски медии Роспотребнадзор и Министерството на здравеопазването използват различни методи за изчисляване на броя на заразените.

Данните на Роспотребнадзор са по-пълни, тъй като се основават на лабораторните съобщения за всеки положителен резултат от имуноблотинг. Данните на здравното министерство пък отразяват броя на хората, които са регистрирани за редовно медицинско наблюдение.

Така разликата между общия брой на хората с потвърдена диагноза – 1,23 милиона според Роспотребнадзор – и тези под медицинско наблюдение – 846 500 според здравното министерство – достига 385 555 души.

Към края на 2025 г. само половината от хората с ХИВ в Русия са имали потиснат вирусен товар, заявява Наталия Ладная на конференцията „Епидемиологично наблюдение на ХИВ инфекцията", цитирана от Medvestnik.

На практика това означава, че най-малко 600 000 души с ХИВ „продължават активно да участват в предаването на вируса", заключава експертът

През миналата година вирусният товар е бил потиснат при 77,9% от хората с ХИВ, които са получавали антиретровирусна терапия (АРТ). „Засега не успяваме да надхвърлим това ниво", казва тя.

Стандартите на Световната здравна организация за овладяване на епидемията са известни като целите 95-95-95. Те предвиждат 95% от хората с ХИВ да знаят своя статус, 95% от тях да получават антиретровирусна терапия, а при 95% от лекуваните да бъде постигнато потискане на размножаването на вируса.

Що се отнася до достъпа до медицинска помощ, през миналата година 72% от заразените в Русия са били под медицинско наблюдение.

Въпреки широкия обхват на изследванията за ХИВ, които са се увеличили със 75% през последното десетилетие и през миналата година са достигнали 54 милиона теста, ефективността им намалява.

Според директора на Централния научноизследователски институт по епидемиология към Роспотребнадзор подходът трябва да бъде променен, като се увеличи делът на изследваните сред хората с най-висок риск от заразяване. В момента тази група е недостатъчно обхваната от тестовете.

Делът й почти се е стопил наполовина – от 5,8% през 2014 г. до 3% през 2023 г.

Така броят на изследванията се увеличава, но все по-често те се извършват сред хора с по-ниска вероятност да са носители на ХИВ.

Фактът, че тежестта на ХИВ инфекцията не намалява въпреки спада на новите случаи, се отразява и в разходите за здравеопазване, подчертава Наталия Ладная. През 2025 г. средствата, свързани с ХИВ инфекцията, са оценени на 279 милиарда рубли.

Според експерта няма основания да се очаква промяна в ситуацията

Напротив, разпространението на вируса може да се засили както сред традиционно уязвимите групи, така и сред хората, живеещи в граничещи с Украйна региони, където има засилена миграция.

По данни на Роспотребнадзор заболеваемостта и смъртността могат да се увеличат и в Далекоизточния, Южния и Севернокавказкия федерални окръзи.

Блогъри също говорят за разпространението на вируси, включително ХИВ, сред руските военнослужещи, воюващи срещу Украйна.

Според Анастасия Кашеварова руските власти трябва „сериозно да се замислят, защото има заплаха от епидемия на социално опасни заболявания". По думите й хепатитът, ХИВ и туберкулозата се разпространяват в армията и в районите на фронтовата линия, но впоследствие ще се разпространят и във вътрешността на Русия.

По-рано The Insider съобщи, че след руската окупация на части от Донецка и Луганска област пациентите с ХИВ са се сблъскали с недостиг на животоспасяващи лекарства. Руското здравно министерство не ги е включило в централизираните доставки на медикаменти, а на някои пациенти са били предоставени лекарства с изтекъл срок на годност.

Според наблюдатели свиващият се бюджет за здравеопазване и насочването на всички средства към войната обясняват, наред с другото, недостига на стерилни консумативи в държавните болници.

Други руски медии подчертават, че повечето донори, финансирали програми за превенция на ХИВ сред общото население и уязвимите групи, са напуснали Русия. Самата държава не осигурява достатъчно средства за тези проекти, заявява Евгений Писемски, главен редактор на куиър медията „Парни+", цитиран от Current Time.

При 45 000 нови случая на ХИВ, регистрирани през 2025 г., проектобюджетът на Русия за 2027 г. предвижда допълнително финансиране за лекарства само за 30 000 новозаразени.