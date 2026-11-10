Единственият танкер с руски дизел за САЩ се е върнал

Последният танкер, превозващ руско дизелово гориво, Agioi Fanendes, който все още се е насочвал към САЩ, се е върнал на около 400 морски мили (740 км) от Ню Йорк, съобщава Bloomberg.

Корабът е започнал да се отдалечава от американския бряг в понеделник, съобщава агенцията, позовавайки се на данни от пристанището и услуги за проследяване на корабите. Танкерът се движи бавно и зигзагообразно, отбелязват репортерите.

Корабът е напуснал пристанището Приморск в края на октомври, като Ню Йорк е посочен като негова дестинация. Очакваше се да пристигне на крайната си дестинация на 7 ноември.

По-късно обаче е променил дестинацията си на „в очакване на поръчки", съобщи агенцията миналата седмица. В отговор на запитване на Bloomberg, Eastern Mediterranean Maritime заяви, че танкерът все още „в очакване на поръчки" и пристанището за разтоварване все още не е потвърдено.

Доналд Тръмп обяви споразумението с Путин за доставки на дизелово гориво на 9 октомври след телефонен разговор с руския президент. Едновременно с това Министерството на финансите на САЩ временно разреши операции с руско дизелово гориво, които преди това бяха забранени от американските санкции.

На 27 октомври Financial Times съобщи, че три танкера – Agioi Fanendes, Talisman и Leruo – са напуснали руски пристанища, отправяйки се към САЩ. Плавателните съдове са превозвали приблизително 140 000 тона гориво, посочва изданието. По-късно обаче Talisman е променил курса си и е хвърлил котва в пристанището на Александрия предния ден, докато Leruo е променил американския си маршрут към Бразилия, след което е спрял да предава координатите си.

Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев написа в X миналия четвъртък, че танкерите, отправящи се към САЩ, продължават по текущия си курс. Прессекретарят на президента Дмитрий Песков заяви същия ден, че руското дизелово гориво „ще намери своите купувачи".