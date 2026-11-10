Прокурорът по делото срещу Ива Михайлова иска извинение за нейни клеветнически твърдения

Прокурорът Игорчо Кръстов от Кочани, който е и обвинител по делото срещу Ива Михайлова, е поискал тя публично да му се извини и да оттегли изявленията, които е направила в подкаст пред български журналист. Това пишат медиите в Северна Македония. Кръстов смята, че твърденията на Ива Михайлова са уронили професионалната му репутация.

„Ива Михайлова направи клеветническо изявление за дискриминационно отношение към нея: „Прокурорът лично ми каза, че ако беше сръбкиня, нещата щяха да бъдат различни". С цел допълнително дискредитиране и уронване на личната репутация на прокурора, допълнително беше отправена клевета под формата на инсинуация за извършено престъпление", се казва в писменото изявление на Игорчо Кръстов и неговия адвокат Альоша Кацаров, публикувано в част от медиите.

В интервю за български подкаст, публикувано през уикенда, в който участва заедно със своя български адвокат, Ива Михайлова казва, че чрез посредник прокурорът по делото срещу нея е поискал сума, срещу която по делото да не се стигне дотук, докъдето е в момента, да се признае за виновна за катастрофата, за да получи условна присъда.

Според публикациите в медиите в Северна Македония Кръстов отхвърля обвиненията, определяйки ги като клеветнически.

„В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Закона за гражданската отговорност за обида и клевета, се обръщаме към лицето Ива Михайлова с молба публично да се извини на Игорчо Кръстов и да оттегли неистините и клеветническите твърдения, които е направила срещу него чрез YouTube на 07.11.2026 г., публично по същия или подходящ начин", цитират медиите изявление на прокурора и неговия адвокат.

Вчера беше поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, на което бяха представени две експертизи, изготвени по искане на защитата, чийто заключения са, че сблъсъкът между двата автомобила се е случил в лентата, в която е карала Ива Михайлова, противно на заключенията от експертизата на обвинението, според които тя е навлязла в насрещната лента, където е станал и сблъсъкът между управляваната от нея кола и другата, в която е и смъртният случай.