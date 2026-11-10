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Президентът на Северна Македония изказа съболезнования за загиналите на "Тракия"

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Гордана Силяновска-Давкова
Гордана Силяновска-Давкова Снимка: Снимка: Екс/@tbd_haber

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на българския държавен глава Илияна Йотова и на семействата на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница". В публикация в социалната мрежа Екс тя заяви, че е дълбоко потресена от трагедията, и пожела на пострадалите сили и бързо възстановяване.

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. По данни на Министерството на здравеопазването към 11:30 ч. 10 души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души. Премиерът Румен Радев съобщи пред журналисти във Варна за 11 загинали и 48 ранени.

Гордана Силяновска-Давкова

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