Митниците в Косово спряха 150 хил. детски играчки от Китай, не отговаряли на стандартите

150 хил. детски играчки от Китай бяха блокирани от митниците и Централната инспекция по надзор над пазарите в Косово. Причината за това са несъответствия със стандартите за безопасност, съобщи Косовското радио и телевизия, като цитира изявление на косовското министерство на индустрията, предприемачеството, търговията и иновациите.

Според изявлението задържането на играчките е свързано с мащабна акция, проведена днес във всички митнически пунктове в страната, при която е установено, че голям брой играчки, произведени в Китай, не отговарят на стандартите за безопасност в Косово.

Междувременно Министерството на индустрията, предприемачеството, търговията и иновациите обяви, че чрез IQMT ще продължи дейностите си по надзор и контрол на продуктите, пуснати на пазара, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на продуктите, съобщава БТА.

„Министерството на индустрията, предприемачеството, търговията и иновациите ще продължи дейностите си по надзор и контрол на продуктите, пуснати на косовския пазар, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на продуктите", отбелязват още в изявлението си от косовското министерство.