Мерц: Всички държави от ЕС трябва да участват в подкрепата за Украйна

Всички държави членки на Европейския съюз трябва да участват в подкрепата за Украйна и че помощта за Киев не бива да отслабва. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

Изказването му дойде на фона на разногласия между страните от ЕС за бъдещата дългосрочна финансова рамка на съюза.

Мерц настоява новият многогодишен бюджет на ЕС, който ще влезе в сила през 2028 г., да постави акцент върху увеличаването на разходите за отбрана и повишаването на конкурентоспособността. Същевременно той иска всички държави членки да участват във финансирането на Украйна, след като няколко страни отказаха да се включат в договорения миналата година заем за Киев, отбелязва Ройтерс.

Бюджетните преговори се очертават като поредно изпитание за единството на западните съюзници в подкрепата им за Украйна повече от четири години след пълномащабната руска инвазия. Германия е най-големият вносител в бюджета на ЕС и водещ поддръжник на Киев сред държавите членки, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес словашкият премиер Роберт Фицо обвини Мерц в "изнудване" заради обвързването на финансовата помощ за Украйна с преговорите за европейския бюджет. "Предстоят ни трудни бюджетни преговори в рамките на Европейския съюз", заяви Мерц на съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр в Берлин.

"Трябва изцяло да включим политиката си спрямо Украйна в европейския бюджет. Наясно съм, че има различия в позициите по този въпрос. Най-малко четири държави членки имат различно виждане", допълни германският канцлер.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което Ройтерс се е запознал, Мерц посочва, че всички страни от ЕС трябва да участват във финансирането на Украйна. Целта е да се помогне за покриването на очаквания недостиг от 70 милиарда евро в украинския бюджет през 2027 г., като се предвижда ЕС да осигури 45 милиарда евро от тази сума.

Словашкият премиер Роберт Фицо многократно е критикувал политиката на ЕС спрямо Украйна и се противопоставя на предоставянето на военна помощ за Киев.

През декември миналата година ЕС постигна споразумение за отпускането на заем от 90 милиарда евро на Украйна. Словакия, Чехия и Унгария отказаха да участват и заявиха, че няма да се включат и в евентуален нов заем. От своя страна унгарският премиер Петер Мадяр изрази резерви към обвързването на европейския бюджет с други политически въпроси.

"Не бих определил това като изнудване и не бих използвал подобни думи, тъй като в днешния свят всичко е взаимносвързано. Въпреки това смятам, че подобен подход не изпраща непременно добро послание към останалия свят", заяви Мадяр.