Зеленски за първия ден от преговорите с Русия: Конструктивен и съдържателен

Първият ден от преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в Абу Даби, е бил конструктивен и доста съдържателен.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, съобщава Франс прес.

„Тристранният формат беше конструктивен и доста съдържателен", написа в социалната мрежа Екс Зеленски. Той допълни, че е дал на своя екип ясни инструкции за по-нататъшния диалог - както в тристранен формат утре, така и по-широко, през идните дни, с пратениците на американския президент и представителите на Европа.

Преговорите между двете воюващи страни се провеждат със съдействието на САЩ. Целта им е да стартират отново дипломатическите усилия за спиране на войната в Украйна, която стартира преди почти 5 години.

От администрацията на американския президент Доналд Тръмп изразиха желание да използват тази възможност за по-широка дискусия относно бъдещата архитектура на европейската сигурност - термин, често използван от Кремъл, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Последното предложение на САЩ подчертава нарастващата тревога около новото сближаване на Тръмп с Русия, тъй като той засилва натиска върху Украйна. Междувременно администрацията му се опитва да възобнови отдавна зациклилите преговори за прекратяване на пълномащабната война на Москва срещу Киев.

В разговор с 12 дипломати от НАТО и ЕС, поискали анонимност, трима представители заявиха, че съюзниците от НАТО не са били предварително информирани за американските планове и мнозина от тях остават скептични към тази идея, съобщава "Политико".

Споразумението ще има 5 цели: постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера, взаимни мерки за намаляване на рисковете от ескалация и устойчива рамка за дългосрочна европейска сигурност и стабилност.

Европейците ще бъдат представени в Обединените арабски емирства, макар и да не участват пряко в преговорите или поне не и в началните им етапи.