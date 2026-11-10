Освободиха бабата на Ива Михайлова след 8 часа задържане в Северна Македония

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Бабата на Ива Михайлова – Илинка Кушовска, е освободена, след като е била задържана за 8 часа от властите в Северна Македония, съобщава БНТ.

Жената е била пусната от полицаите, които тази сутрин я задържали на граничния пункт „Делчево", докато влизала от България в Република Северна Македония.

По време на задържането мобилният телефон на Кушовска е бил отнет. Тя не е получила никакви документи или обяснения за причините за продължителното задържане.

След освобождаването си жената е била оставена да продължи сама и пеша към Кочани. Нейни приятели обаче са пристигнали с автомобил, за да я приберат.

По-рано Ива Михайлова отправи апел към българската държава за помощ заради задържането на баба си от властите в Северна Македония.