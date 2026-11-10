Осъждан преби и удуши партньорката в първата вечер от семеен круиз

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Осъждан мъж е признал, че е пребил и удушил до смърт партньорката си в каютата им на круизен кораб още през първата вечер от пътуването, съобщава британският вестник „Дейли мейл".

48-годишният Джейсън Леон Уотфорд е бил свален от кораба MSC Seascape с белезници, след като плавателният съд се върнал на пристанището в Галвестън, щата Тексас, рано в понеделник сутринта.

Мъжът е обвинен в убийство от федералния съд на САЩ, след като според обвинителните документи признал за престъплението по време на разпит от агенти на ФБР.

Уотфорд има дълго криминално досие. През септември 2024 г. е осъден на 15 месеца пробация за нападение и причиняване на телесна повреда на член на семейството.

MSC Seascape отплавал от Галвестън в неделя за едноседмичен круиз до Мексико и Хондурас. Още същата вечер обаче между Уотфорд и партньорката му възникнал скандал по време на вечеря.

Мъжът напуснал ресторанта ядосан. Записите от охранителните камери показват, че в 19:46 ч. той се върнал сам в каютата им на десетата палуба на кораба.

Жената, чиято самоличност все още не е публично оповестена, се прибрала в каютата в 20:11 ч. и двамата продължили да се карат.

Според показанията на Уотфорд пред разследващите спорът ескалирал, докато той не „изпуснал нервите си" и не започнал да удря партньорката си многократно в лицето. Това се посочва в документите по обвинението.

Ударите били толкова силни, че от устата на жената потекла кръв, която попаднала върху ризата, панталона и ръцете на мъжа.

В хода на нападението Уотфорд започнал да я души с двете си ръце, а след това обхванал врата й с дясната си ръка, докато тя лежала на пода.

„Той заявил, че е упражнявал натиск върху врата й в продължение на около четири-пет минути и я пуснал едва когато се изтощил", се казва в обвинителните документи.

Около 10 минути след смъртта на жената, в 21:02 ч., служител на кораба почукал на вратата, за да достави чисти кърпи. Уотфорд отворил леко и домакинът веднага съобщил на охраната, че е видял кръв по ръцете и панталона на мъжа, както и жена, лежаща на пода в каютата.

Уотфорд не уведомил екипажа за състоянието на партньорката си, въпреки че тя лежала неподвижно.

Трима служители на охраната пристигнали в каютата в 21:13 ч. и открили жената в безжизнено състояние, с тежки наранявания по лицето и окървавени дрехи.

Две минути по-късно Уотфорд бил заснет от камерите да напуска каютата с преоблечени дрехи. След това седнал на пода пред нея и започнал да разглежда телефона си.

Около 22 ч. по високоговорителите на кораба било отправено съобщение „Майк Ехо на ниво 10", съобщават пътници. Около час по-късно властите били уведомени за случая.

Охраната задържала Уотфорд, а корабът променил курса си и се върнал в Галвестън. Пристанището било достигнато около 5 ч. сутринта в понеделник, след което на борда се качили полицаи и федерални агенти.

Някои от пътниците разказали, че били събудени от многократни съобщения по уредбата в ранните часове на деня и с изненада установили, че корабът се е върнал на пристанището.

Видеозаписи, направени от различни места на борда, показват как Уотфорд е изведен с белезници от полицаи и федерални агенти.

Пътници, настанени в съседни каюти, разказали, че са видели носилка и криминалисти пред вратата на помещението, преди да бъдат преместени в други стаи.

Снимки, направени от пътници, показват как криминалисти извършват оглед на кораба и събират доказателства.

Уотфорд е отведен в затвора на окръг Галвестън, където е задържан по федерално обвинение. Срещу него е повдигнато обвинение за убийство от прокуратурата на Южния федерален окръг на Тексас. Той се е изправил пред магистратския съдия Андрю Едисън.

Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи доживотен затвор.

В разследването участват бреговата охрана на САЩ, полицията на пристанището в Галвестън и Службата за митнически и граничен контрол.

От круизната компания MSC Cruises заявиха, че след като е бил подаден сигнал за инцидент на борда, властите са разпоредили корабът да се върне в пристанището на Галвестън. Компанията посочи, че съдейства изцяло на разследването и оказва подкрепа на засегнатите пътници и служители.

След като тялото на жената било извадено и криминалистите приключили огледа на съответните части от кораба, круизът получил разрешение да продължи.

Корабът напуснал пристанището около 11 ч. в понеделник, със закъснение от първоначалния график. Предстои да акостира в Коста Мая и Косумел в Мексико, както и в Роатан, Хондурас. Очаква се да се върне в Галвестън на 15 ноември сутринта.

От службата на съдебния лекар в окръг Галвестън потвърдили, че жертвата е жена. Аутопсията е насрочена за вторник. Името и възрастта й все още не са оповестени.

MSC управлява флотилия от 23 кораба. MSC Seascape е пуснат на вода през 2022 г. Изграждането му е струвало 1 млрд. долара, а капацитетът му е до 5877 пътници и 1648 членове на екипажа.