Комикът Дейвид Уилямс посягал сексуално на момичета на 15 г., завел дело, за да не се разбира

Британският комик и писател Дейвид Уилямс е знаменитостта, опитала да спре чрез съда публикуването на разследване за сексуални посегателства срещу него. След като Върховният съд в Лондон отхвърли искането му, ITV News и „Гардиън" публикуваха съвместно разследване, в което няколко жени го обвиняват, че е използвал известността си, за да ги привлича с цел сексуални отношения, когато са били непълнолетни или млади жени, пише Би Би Си.

Една от тях твърди, че Уилямс се е свързал с нея за първи път, когато била едва на 15 години, а две години по-късно двамата вече имали сексуални отношения. Друга жена разказва, че също е била на 15, когато комикът ѝ писал в социалната мрежа MySpace, поканил я на среща и впоследствие я целунал и докосвал против волята ѝ. Адвокатите на Уилямс категорично отричат той да е склонявал към сексуални отношения първото момиче, както и да е имал сексуален контакт с втората.

В разследването са включени и разказите на други жени. Бившият модел Лили Крайтмор твърди, че Уилямс се свързал с нея през 2003 г., когато тя била на 18, а той на 31 години. По думите ѝ той поискал контактите ѝ от продуцентите на телевизионното предаване Model Behaviour, в което тя участвала като тийнейджърка. По-късно ѝ изпратил писмо с покана за среща.

Крайтмор разказва, че в период, когато нямала къде да живее, комикът ѝ предложил да остане в дома му. Тя обаче твърди, че вместо да спи в отделна стая, била настанена на дивана, а Уилямс многократно настоявал да споделят леглото му. Според нея той я докосвал и се опитвал да я убеди да правят секс. Двамата поддържали контакт в продължение на пет години. Уилямс отрича да се е възползвал от уязвимото ѝ положение или да се е опитвал да я манипулира и принуждава към интимност.

Друга жена, представена с псевдонима Сара, твърди, че се запознала с комика, когато била на 18 години и посетила запис на Britain's Got Talent, където той бил член на журито. Според разказа ѝ след предаването Уилямс ѝ писал в Instagram, поканил я в хотел, а по-късно и в дома си в Лондон. Там, докато гледали филм, започнал да гали крака ѝ, последвал я до банята и се опитал да я целуне. Тя твърди, че отхвърлила опитите му. Комикът отрича да е имало сексуален контакт или да се е опитвал да я принуди към нещо.

Разследването, продължило три години, съдържа и твърдения за неподходящо поведение към жени на работното място. Според публикациите служителки на издателството HarperCollins са предупреждавали колежките си за поведението на Уилямс. Той подписва договор с компанията през 2008 г., а през 2017 г. започва връзка със стажантка, която тогава била в средата на 20-те си години. През 2023 г. издателството започнало вътрешно разследване, приключило през 2024 г. През декември 2025 г. компанията прекратила работата си с него, а през септември 2026 г. обявила, че повече няма да издава книгите му.

В позиция до медиите Уилямс отрича да е сексуален насилник и заявява, че не е нарушавал закона. Той признава, че понякога се е държал необмислено с хора, с които е имал неангажиращи сексуални отношения, и че не винаги е отчитaл достатъчно чувствата им. „Злоупотребата с властта, която неизбежно идва с известността, е нещо съвсем различно и аз никога не съм го правил", заявява комикът. Той допълва, че е съкрушен от факта, че някои от жените, с които се е срещал преди 10-20 години, сега изпитват болка или гняв заради отношенията си с него.

Уилямс поиска от Върховния съд да забрани на ITV News и „Гардиън" да публикуват разследването. Адвокатите му аргументираха искането с опасения за психичното му здраве и заявиха, че разгласяването на обвиненията може да го подтикне към самоубийство. Съдията отхвърли искането, като посочи, че рисковете могат да бъдат ограничени и че отговорността за опазването на здравето му е на медицинските специалисти, а не на съда или медиите. Съдът не се е произнасял по достоверността на самите обвинения.

Последваха реакции от институции и организации, с които Уилямс е работил. Би Би Си обяви, че временно премахва част от съдържанието с негово участие от платформите си, включително комедийното предаване Little Britain, докато извършва преглед на материалите. Литературната му агенция Independent Talent Group прекрати представителството му, а Лейбъристката партия суспендира членството му.

Компанията Fremantle UK, продуцент на Britain's Got Talent, заяви, че е „обезпокоена и разтревожена" от твърденията. Оттам уточниха, че по време на участието му в предаването не са получавали оплаквания за поведението му. Уилямс беше съдия в шоуто в продължение на 10 сезона.

Говорител на британския премиер определи обвиненията като „дълбоко тревожни". Правосъдният министър Алекс Дейвис-Джоунс заяви пред Камарата на общините, че правителството е обезпокоено от използването на съдебни забрани за ограничаване на медийни публикации и обмисля какви допълнителни мерки могат да бъдат предприети.