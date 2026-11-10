“Райънеър” вече затваря гишетата за багаж един час преди полета

Промените засягат 20% от пътниците на авиокомпанията

Пътниците на “Райънеър”, които пътуват с чекиран багаж, вече трябва да го оставят най-късно 60 минути преди планираното излитане.

Досега крайният срок беше 40 минути. Промяната, която влезе в сила във вторник, важи за всички летища, които се обслужват от авиокомпанията, като обхваща както гишетата за регистрация, така и тези за предаване на куфари. Според новото правило, ако един полет е например в 10 ч, багажът трябва да бъде предаден до 9 ч, а пътниците ще трябва да предвидят, че е възможно да чакат известно време и на опашка.

От “Райънеър” обясниха, че по-ранното приключване на гишетата ще осигури повече време за проверките за сигурност и паспортния контрол. Целта е да се намалят случаите, в които пътници изпускат полетите си заради забавяне на тези проверки, особено в по-натоварените периоди.

Промяната в правилата беше обявена още през април т.г., като реално тя засяга само около 20% от клиентите на “Райънеър” - тези, които имат чекиран багаж. За останалите, които пътуват само с ръчен, процедурата остава същата - регистрират се онлайн и на летището се насочват направо към проверката за сигурност.

Срокът за онлайн регистрация също не се променя. Тя трябва да бъде завършена през сайта или приложението на “Райънеър” най-късно два часа преди планираното излитане. По-ранното затваряне на летищните гишета не удължава този срок.

В същото време “Райънеър” разширява използването на автомати за самостоятелно предаване на багаж. Те са свързани с приложението на компанията и осигуряват възможност на пътниците да сложат сами багажните си етикети, за да се ускори обслужването.