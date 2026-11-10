САЩ с надежда за мир в Украйна, Москва не иска ЕС на преговорите

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След над 4 часа среща между воюващите страни в Абу Даби различията остават

Първи сигнали за възможно сближаване на позициите между Русия и Украйна се появиха във вторник, когато в Абу Даби започнаха двудневните мирни преговори между двете воюващи страни с посредничеството на САЩ. След близо 4 часа и половина разговори американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър съобщиха, че са обсъдени

няколко добри идеи

за преодоляване на различията между Киев и Москва.

От Париж държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи началото на разговорите като много продуктивно. По думите му дипломатическите усилия са били насочени към изграждане на трайни споразумения за сигурност.

“Има много работа в това отношение. Не е нещо, което е на прага да бъде решено в следващите 24 часа или нещо подобно”, каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски пък разкри, че в Абу Даби са били обсъдени хуманитарни въпроси като размяната на военнопленници и връщането на деца.

“Тристранният формат беше конструктивен и доста съдържателен”, каза още той.

Международни анализатори посочват, че различията между позициите на Киев и Москва все още изглеждат прекалено дълбоки.

Едно от основните препятствия продължава да бъде бъдещето на окупираните украински територии. Русия настоява Киев да признае контрола ѝ върху Крим и четирите области, които Москва обяви за анексирани: Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска. Кремъл изисква и изтеглянето на украинските войски от районите на Донбас, които руската армия все още не е успяла да завладее. Украйна категорично отхвърля подобни отстъпки.

Сериозни различия между Киев и Москва съществуват и по отношение на бъдещите гаранции за сигурност. Украйна настоява за надеждни механизми, които да предотвратят ново руско нападение след евентуалното прекратяване на войната.

Кремъл от своя страна изисква Киев да се откаже от стремежа си за членство в НАТО, а алиансът да ограничи военното си присъствие в Източна Европа.

Малко преди тристранната среща отново в Абу Даби Украйна, САЩ и европейските им съюзници се договориха да работят за изграждането на нова система за сигурност на Стария континент, която да намали риска от бъдещи конфликти с Русия, пише “Политико”.

Споразумението беше постигнато между американската и украинската делегация и представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейския съюз.

Освен това европейските лидери настояват за

по-голяма роля в дипломатическия процес

за мир, особено предвид факта, че Вашингтон обмисля мерки, които биха могли да променят из основи сигурността на континента.

На същото мнение, изглежда, е и Рубио, според когото европейското присъствие би било предимство по пътя към трайния мир.

Москва категорично отхвърли включването на европейски делегати в мирните преговори.

“Е, летели са до Абу Даби, така че нека си стоят в хотела там”, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Той добави, че европейските държави се стремят да спечелят време за Киев, за да могат украинските въоръжени сили да възстановят загубите си.

