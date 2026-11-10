“Франция няма нужда от професионален политик”: шампион по джудо кандидат за президент след Макрон (Обзор)

Теди Ринер обяви намерението си в социалните мрежи

“Борбата винаги е била част от мен. Знам какво е да се бориш, да падаш и винаги да се изправяш.” С тези думи френската легенда в джудото Теди Ринер обясни решението си да влезе в президентската надпревара през 2027 г.

Петкратният олимпийски и 11-кратен световен шампион постави акцент върху усещането за безизходица в страната и разприте между политическите сили: “Франция няма нужда от професионален политик, който чете лекции и се кара по цял ден”. По думите му държавата се нуждае от здрав разум, решителност и справедливост. 37-годишният спортист отбеляза още, че сред основните причини да влезе в надпреварата за Елисейския дворец са растящият дълг на страната, несигурността, бюрокрацията и трудностите на семействата да си позволят всекидневните си покупки.

Олимпиецът не пропусна да спомене, че очаква нападки за липсата си на политически опит и че вероятно ще бъде определян като “външен човек”, който не познава политиката. Според него обаче това не прави кандидатурата му по-малко стойностна. “Ако отказът да преклоня глава и да приема хаоса ме прави луд, тогава да, аз съм напълно луд!”, категоричен е Ринер.

Джудистът се позиционира извън традиционното ляво и дясно, като изрази амбиция да е президент, който обединява. Твърди, че е притеснен от “възхода на крайната десница” в страната. До момента в проучвания за надпреварата обаче именно крайнодясната Марин Льо Пен води като бъдещ наследник на Еманюел Макрон.

Кампанията на Ринер ще премине под лозунга “Франция, която искаме”. Той планира да продължи спортната си кариера наред с кандидатурата си за държавен глава.