По време на срещата на върха Русия-Африка, модел, чиито снимки са в сайтове за компаньонки, е до президента на Мали

Няколко жени бяха заснети на видео от посещението на президента на Мали Асими Гойта на стрелбището в парк „Патриот" по време на срещата на върха Русия-Африка в Москва. Сред тях беше моделът Агнета Королевская, чиито снимки бяха публикувани в поне един ескорт сайт.

Журналистът Микеле Тома беше първият, който посочи присъствието на Королевская в кадрите с Гойта и нейните снимки в ескорт сайтове. В кореспонденция с редактора на телеграм канала "Агентство" Королевская потвърди присъствието си на стрелбището, но отрече всякаква връзка с ескорт агенции.

Кадри от посещението на Гойта на стрелбището бяха показани от малийския телевизионен канал ORTM и изданието Sputnik Africa. Последното уточни, че Гойта е участвал в стрелкова тренировка в парк „Патриот" по време на посещението си на срещата на върха Русия-Африка. Във видеото президентът на Мали е видян да инспектира военна техника и да стреля на стрелбище.

На кадрите се виждат шест жени, две от които са във военна униформа. Тази в дясно в цивилни дрехи е Королевская, идентифицира Тома. Заключенията му се подкрепят от сравнителен анализ, проведен от"Агентство", снимки от профилите на Королевская в социалните медии и кадри от видеото с Гойта. Във видеото президентът на Мали ѝ подарява цветя.

Королевская потвърди в имейл до редактора на"Агентство", че е била на стрелбището. „Относно нашата мисия на стрелбището, ще потвърдя с началниците си какво може да се заключи от тази информация. Стрелба от много години и имам военна подготовка", написа Королевская.

Тя отказа да коментира допълнително.

Според изтекли данни, прегледани от Агенцията, истинската фамилия на Королевская е Шчепилова, а малкото ѝ име е Агнета-Мария. 33-годишният модел е роден в Лвов и има украинско гражданство, според изтекли данни.

Королевская-Шчепилова има профили в сайтовете за модели FashionBank и WhiteFox. В профила си във FashionBank тя се описва като модел с над 15 години опит и актриса, участвала в рекламни кампании за уебсайта Mos.ru, реклами с участието на Лолита Милявская и Филип Киркоров, а също така е имала епизодични роли в телевизионните сериали „СашаТаня", „Разследването" и други. Королевская има профил в Kinopoisk.

През март 2023 г. Королевская-Щепилова се появява в епизода „Женски специални части" на предаването „Тайни списъци" по телевизионния канал Ren. В интервюто тя казва, че е „преминала ръкопашен бой, медицинско обучение и обучение за работа с огнестрелно оръжие".

„Преминахме през подробно обучение за това как да защитаваме ВИП персони", каза още Королевская-Щепилова. В профилите си в социалните медии тя се представя като ръководител на собствената си агенция за модели „AGNETA models". На страницата на агенцията във VKontakte е посочена услуга, наречена „домакиня". Описанието включва „упътване на гостите по време на цялото събитие", „превод за чуждестранни гости" и „добро настроение от първата минута на вашето събитие".

Тома откри профили на Агнета със снимки на Королевская в сайтове за набиране на ескорт модели. По-конкретно, профил на Агнета със снимки на Королевская-Щепилова се намира на уебсайта Ladys.One, отбелязва агенцията. Описанието на модела в сайта се отнася до „украинска ескорт дама в Джеда" (Саудитска Арабия).

Други потребители са запазили телефонния номер на Королевская-Щепилова в адресните си книги като „Агнета (Skin Market)", „Агнета модел за еротични сцени" и „Агнета Роял Стриптийз", според изтекли данни.

Королевская е написала на агенцията, че няма връзка с ескорт агенции. „Аз съм омъжена жена. Снимките ми са публично достъпни и често получавам профили от този характер", пише моделът.

Във видеото с Гойта от парк „Патриот" се вижда и генералът от ГРУ Андрей Аверянов, който ръководи военно поделение № 29155, отговорно за саботажни операции в чужбина. Във вторник администрацията на президента на Мали обяви, че Аверянов е награден с националния орден на страната след срещата на върха Русия-Африка.

Форумът Русия-Африка се проведе в Москва на 28 и 29 октомври.