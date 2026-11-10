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ЕС чака реформи за върховенството на закона и демокрацията от новото сръбско правителство

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Парламентът в Белград. Кадър: БНТ
Парламентът в Белград. Кадър: БНТ

Сърбия трябва да преодолее обществените разделения, да възстанови доверието в институциите и независимостта и плурализма на медиите, за да постигне напредък по пътя към членство в Европейския съюз. Това заяви вр. упр. Делегацията на ЕС в Белград Джулиан Васало при представянето на годишния доклад на Европейската комисия за Сърбия за 2026 г. в Нови Сад, съобщава регионалната телевизия Ен1.

Според него формирането на ново правителство открива възможност за нов етап в евроинтеграцията, но предстои сериозна работа, така че европейският път да се превърне в общонационална, а не само правителствена цел. Васало подчерта, че техническото съответствие с европейското законодателство не може да компенсира демократичното отстъпление, нито напредъкът в отделни преговорни области да замести реформите в основните сфери.

В доклада се отбелязва, че Сърбия е изпълнила техническите условия за отваряне на Клъстер 3 и е постигнала напредък в сближаването с европейското законодателство в някои области, припомня Ен1. Същевременно няма напредък в преговорите за присъединяване, а ситуацията се е влошила по отношение на върховенството на закона и човешките права. Не е отчетен напредък в съдебната система, като отстъпление има и в свободата на изразяване, публичната администрация и академичните свободи, се казва още в доклада.

Васало предупреди за продължаващия натиск върху независимите медии и слабостите в борбата с корупцията, които създават реален риск от завладяване на държавата. Той определи като несъвместимо с европейските ценности възхваляването на осъдени военнопрестъпници и подчерта, че това подкопава доверието и помирението в региона, съобщава БТА.

Представителят на ЕС посочи, че Сърбия е сред страните кандидатки с най-висока степен на съответствие с европейското законодателство и е добре подготвена за единния пазар, но изостава в прилагането на демократичните стандарти. Той изрази готовност на ЕС да подкрепи реформите на новото правителство, особено в областта на независимото правосъдие, свободата на медиите и борбата с корупцията.

Парламентът в Белград. Кадър: БНТ

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