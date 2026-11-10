Германия предупреди Иран: Хибридните атаки няма да разединят съюзниците на Запад

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Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди Иран, че хибридните атаки няма да успеят да разединят западните съюзници, съобщи ДПА.

Той изрази пълната солидарност на Германия с Франция след кибератаките срещу хладилни системи в супермаркети, за които Париж обвинява Техеран.

"Управляващите в Техеран не бива да си правят никакви илюзии, че могат да подкопаят нашето единство чрез хибридни действия", заяви Вадефул след срещата на външните министри от Г-7 в Париж. "Те няма да успеят и при никакви обстоятелства няма да толерираме подобни действия", допълни той.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че според Париж Иран стои зад неотдавнашните кибератаки, които нарушиха работата на хладилните системи в стотици френски супермаркети и доведоха до развалянето на хранителни продукти.

Германските служби за сигурност все още не са установили кой стои зад подобни атаки срещу супермаркети в Германия.

"Тези коварни саботажни действия, които застрашават безопасността на хората, за пореден път показват колко реална е заплахата от кибератаки, извършени по поръчка на държави", каза Вадефул, цитиран от БТА.

Той допълни, че Германия поддържа тясна координация със своите партньори, за да бъде изработен подходящ отговор.

Баро вече допусна възможността Европейският съюз да наложи санкции, включително замразяване на активи и забрани за пътуване. Той посочи, че се обмислят и други ответни мерки, които няма да бъдат оповестени публично.

Заради твърденията на иранските власти, че нямат отношение към атаките срещу супермаркети, Баро заяви: "Разбира се, че ще отричат, защото се страхуват от нашия отговор."