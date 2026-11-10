Мерц спира новия бюджет на ЕС, ако България откаже да даде пари за Украйна (Обзор)

Радев: Полагаме усилия според финансовите ни възможности. Няма да блокираме решения

Германският канцлер Фридрих Мерц ще блокира следващия многогодишен бюджет на ЕС, ако всички държави членки не се ангажират с финансова подкрепа за Украйна. В писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща той обвързва подкрепата за бюджет 2028-2034 г. с условието всички членки да се съгласят да дадат пари за Украйна, изправена пред финансов дефицит от 70 млрд. евро догодина. Ултиматумът на Мерц идва преди срещата на лидерите на ЕС в Дъблин в четвъртък и петък.

Подкрепата на България за Украйна никога не е преставала, особено тук във Варна го знаете много добре - продължава да подкрепя хиляди украински семейства напълно безвъзмездно и това не е малка подкрепа. Както виждате, разходваме сили и средства - материални и човешки, за гарантиране на здравето и живота на украинските граждани в морето. Специално за кораба “Челси 3” - спасихме екипажа, в който бяха и украински граждани. Продължаваме да подкрепяме Украйна и с износ на електричество. С възстановяване на нейните електрически централи, а също и на жп система. Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа Фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3%. Така че ние полагаме усилия изцяло според нашите финансови възможности, но в никакъв случай България не блокира единните решения на съюза и желанието на другите държави да помагат кой както може. Това отговори премиерът Румен Радев от Варна на брифинга с Урсула фон дер Лайен.

Желанието на всички ни е постигане на мир, отвърна тя. Но продължи: Нека не забравяме, че ако Украйна спре да се бори в момента, тя ще изчезне от картата, но ако Русия спре да воюва, войната ще приключи. Ние подкрепяме нейните способности за стабилност. Макар да имаме дебати между 27-те държави членки, винаги успяваме да постигнем компромис.

Миналия декември евролидерите се споразумяха за заем от 90 млрд. евро за Украйна, но поради мащаба на войната Киев обяви нужда от още 70 млрд. евро следващата година. Брюксел обеща да покрие 2/3 - около 45 млрд.

България, Унгария, Словакия и Чехия дадоха да се разбере, че няма да допринасят за по-нататъшна финансова помощ. Другите 3 държави м.г. получиха разрешение да не участват в плащанията на лихвите по заема от 90 млрд.

Групата ни е сред страните, които се борят за запазване на кохезионните фондове, а Германия е от “пестеливите”, които искат свиване. Тя е и най-големият нетен донор в бюджета на ЕС. А дискусиите за финансирането за Украйна се провеждат едновременно с тежките преговори за бюджета на блока, като надеждата е евролидерите да намерят компромис по него до края на декември, тъй като през 2027 г. предстоят избори във Франция, Италия и Полша.

“Това е изнудване и аз няма да отстъпя”, коментира ултиматума на Мерц словашкият премиер Роберт Фицо. Чешкият му колега Андрей Бабиш не разбирал защо германският канцлер говорел “такива неща”.

