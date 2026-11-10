Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова съюзниците от Г-7 да се включат в усилията за защита на корабоплаването в Ормузкия проток от ирански атаки. Той обаче призна, че не е получил конкретен отговор от външните министри на останалите държави по време на срещата им в Париж, предаде Асошиейтед прес.

„Повдигнах въпроса. Не получих отговор", заяви Рубио, попитан как са реагирали колегите му на призива, пише БТА.

Американският държавен секретар подчерта, че САЩ ще продължат да защитават корабоплаването през стратегическия воден път, където плавателните съдове остават изложени на риск от атаки с безпилотни летателни апарати.

„Всъщност насърчихме нашите партньори да се присъединят към нас в усилията за защита на световното корабоплаване", каза Рубио след двудневните преговори, посветени на ситуацията в Близкия изток, войната в Украйна и други международни въпроси.

Съюзниците на Вашингтон, сред които и Франция, настояват военните действия да бъдат прекратени, преди да предоставят миночистачи и друга помощ за сигурността на танкерите и останалите кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Рубио определи ситуацията като „нещо като „Параграф 22"". По думите му някои държави са готови да изпратят военни, които да участват в защитата на корабоплаването, но само ако няма опасност от въвличането им в конфликт.

„Смятаме, че защитата на морското корабоплаване е в интерес на целия свят, тъй като САЩ не получават петрол оттам", подчерта той. Според Рубио държавите трябва да поемат по-голяма отговорност, като добави, че някои от тях вече обмислят подобна стъпка.

Междувременно, докато в Обединените арабски емирства се провеждат тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ с посредничеството на Вашингтон, външните министри на страните от Г-7 се срещнаха във Франция с украинския си колега Андрий Сибига.

Преди общата среща в Париж Сибига разговаря с Марко Рубио, след което се отправи към френското външно министерство за разговорите с останалите представители на Г-7.

Впоследствие Държавният департамент на САЩ съобщи в кратко изявление, че двамата са обсъдили преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна, енергийната устойчивост и сътрудничеството в областта на отбраната.

Основна тема на по-широката среща беше отбранителната и свързаната със сигурността помощ за Украйна. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп я намали, което предизвика безпокойство както в Киев, така и в европейските столици. Сред най-големите европейски държави, участващи в Г-7, са Франция, Германия, Италия и Великобритания.