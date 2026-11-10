Косово изрази солидарност с България след трагедията на „Тракия“

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Косово изрази съболезнования на България за жертвите на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия" и заяви солидарността си с българския народ, съобщава БТА.

В официална позиция, публикувана в профилите на косовското министерство на външните работи в социалните мрежи, институцията изказа съболезнования на семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

„Загубата на човешки живот на автомагистрала „Тракия" в България е съкрушителна. Изказваме най-искрени съболезнования на семействата, които скърбят за своите близки, и пожелаваме бързо възстановяване на ранените. Народът на Косово е заедно с народа на България в този труден момент", посочват от министерството в позицията си.

Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. Загиналите са 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в двата инцидента.

Министерският съвет ще обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите.