ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов тест за Никола Цолов, за да убеди, че заслужав...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Хиляди излязоха на протест във френския град Нант (Снимки)

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

1672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Хиляди студенти, ученици, преподаватели и синдикалисти отново излязоха на протест във френския град Нант с искания за повече средства за образованието, по-високи заплати и мерки срещу поскъпването на живота, съобщава френското издание Lemonde. 

Към демонстрацията се присъединиха и представители на синдикални организации. Шествието се проведе при засилени мерки за сигурност, след като властите забраниха провеждането на необявени събирания в центъра на града.

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Недоволството продължава и след като разговорите между студентските организации и правителството приключиха без конкретни решения. Протестиращите настояват за реални ангажименти от страна на властите и предупреждават, че напрежението в страната остава високо.

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Вълната от недоволство обхваща Франция от септември, когато ученици и студенти започнаха протести заради лошите условия в учебните заведения, недостига на персонал и промените в университетското образование. Постепенно исканията се разшириха и включиха мерки срещу високите разходи за живот и подобряване на условията на труд.

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

По информация на Ройтерс разговорите с премиера Себастиен Льокорню не са удовлетворили студентските организации, които заявиха, че ще продължат протестните действия. 

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември