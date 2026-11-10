Хиляди излязоха на протест във френския град Нант (Снимки)

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Хиляди студенти, ученици, преподаватели и синдикалисти отново излязоха на протест във френския град Нант с искания за повече средства за образованието, по-високи заплати и мерки срещу поскъпването на живота, съобщава френското издание Lemonde.

Към демонстрацията се присъединиха и представители на синдикални организации. Шествието се проведе при засилени мерки за сигурност, след като властите забраниха провеждането на необявени събирания в центъра на града.

снимка: Ройтерс

Недоволството продължава и след като разговорите между студентските организации и правителството приключиха без конкретни решения. Протестиращите настояват за реални ангажименти от страна на властите и предупреждават, че напрежението в страната остава високо.

снимка: Ройтерс

Вълната от недоволство обхваща Франция от септември, когато ученици и студенти започнаха протести заради лошите условия в учебните заведения, недостига на персонал и промените в университетското образование. Постепенно исканията се разшириха и включиха мерки срещу високите разходи за живот и подобряване на условията на труд.

снимка: Ройтерс

По информация на Ройтерс разговорите с премиера Себастиен Льокорню не са удовлетворили студентските организации, които заявиха, че ще продължат протестните действия.