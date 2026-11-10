Арестуваха US военен във Великобритания, шпионирал за Русия

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Високопоставен военнослужещ от армията на САЩ е бил арестуван от британската полиция за борба с тероризма, съобщава Би Би Си.

41-годишният мъж е задържан във вторник близо до Глостър по подозрение в извършване на престъпления по Закона за националната сигурност, съобщи лондонската полиция. Оттам уточниха, че обвиненията са свързани с Русия. Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) съобщи, че арестът е свързан с подозрения за шпионаж.

В рамките на разследването служители извършват обиски на два адреса в графство Глостършър.

Британската полиция за борба с тероризма работи в тясно сътрудничество с американската армия и ФБР.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви в официално изявление: „Този важен арест е свързан с подозрения за шпионаж, което е повод за изключително сериозна загриженост за Съединените щати и техните съюзници."

Заместник-помощник-комисарят Вики Евънс от британската полиция за борба с тероризма определи ареста като „значим".

„Подозренията са сериозни, а разследването ни продължава активно", заяви тя.

Бригаден генерал Шон Стийнчън, командващ на Командването за контраразузнаване на американската армия, заяви: „Предполагаемите действия на високопоставен военнослужещ, на когото е поверена чувствителна информация, са сериозно напомняне, че заплахите отвътре са реални и постоянни.

Призовавам всеки, който смята, че е станал свидетел на нещо подозрително, да подаде сигнал в местната служба за контраразузнаване."