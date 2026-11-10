Байдън разкри какво му е написал Тръмп в последния ден от първия си мандат

Байдън пише, че „сякаш е имало двама Доналд Тръмп"

В предстоящата си книга бившият президент на САЩ Джо Байдън разкрива съдържанието на писмо, написано от президента Доналд Тръмп през 2021 г., когато се подготвял да напусне Белия дом след първия си мандат. Това става ясно от откъс от книгата и копие на писмото, цитирано от вестник „Ню Йорк Таймс".

„Много президенти са идвали и са си отивали, управлявайки просто като републиканци или демократи. В голяма степен те не са променяли историята, а просто са били носени от нейния неумолим ход. Това няма да се случи с Вас, защото знам колко много обичате американския народ", написал Тръмп в писмото до Байдън.

Байдън и преди е споменавал за „много щедро писмо", оставено от неговия предшественик, който впоследствие отново стана негов наследник на президентския пост, но досега отказваше да разкрие съдържанието му.

Писмото е с дата 20 януари 2021 г. и е написано в коренно различен тон от публичните изявления на Тръмп след загубата му на президентските избори през 2020 г. Тогава той многократно твърдеше, че вотът е бил откраднат, и отказваше да осигури мирно предаване на властта на своя наследник. Тръмп оспорваше изборните резултати в съда и оказваше натиск върху свои съюзници да блокират официалното потвърждаване на загубата му.

Напрежението достигна връхната си точка на 6 януари 2021 г., когато привърженици на Тръмп щурмуваха Капитолия във Вашингтон, докато Конгресът заседаваше, за да утвърди резултатите от изборите. Въпреки че в крайна сметка Конгресът потвърди победата на Байдън, Тръмп продължи да отрича резултатите от вота през 2020 г. След завръщането си в Белия дом миналата година той помилва над 1000 души, участвали в щурма.

„Не само сте свързани с миналото, но и носите на плещите си надеждите и мечтите на цялата нация. Тежестта на този факт никога не ви напуска. Тя е котвата, която направлява всяко ваше решение", написал Тръмп в писмото.

„Силата ви, най-дълбокият ви източник на енергия, идва от съзнанието, че милиони и милиони хора разчитат на вас. Техните амбиции и стремежи са причината да сте тук, като толкова много хора очакват от вас да успеете", продължил той.

Байдън встъпи в длъжност в същия ден, в който е датирано писмото. Тръмп не присъства на церемонията по встъпването му в длъжност, както обикновено правят повечето живи бивши президенти. През годините след напускането на Белия дом 46-ият президент на САЩ Байдън неведнъж е бил обект на остри критики от страна на Тръмп.

В книгата си, озаглавена Promise Me, America („Обещай ми, Америка"), Байдън пише, че „сякаш е имало двама Доналд Тръмп", и заявява, че Тръмп „дълбоко е дестабилизирал демокрацията".

„Но ето го тук, отправяйки най-добри пожелания с топли думи, които звучаха така, сякаш идват от стар приятел", пише Байдън в книгата, която трябва да излезе следващия вторник.