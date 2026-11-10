Папа Лъв XIV cъбра 650 хиляди на литургия в Кордоба

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Папа Лъв XIV проведе литургия на 10 ноември във втория най-голям град в Аржентина - Кордоба.

Аржентина е втората спирка на папата в 12-дневното му посещение в Южна Америка, предават БТА, по информация на Ройтерс.

Той беше и в Буенос Айрес, където се срещна с президента на страната Хавиер Милей.

На литургията са присъствали над 650 хиляди души, стекли се от цялата страна. В словото си папата изтъкна важността на Аржентина в римокатолическата вяра. Даде за пример светицата "Мама Антула". Тя е монахиня, живяла през 18 век. След изгонването на йезуитите от испанските колонии, тя продължава да разпространява и организира духовни упражнения в цялата страна. Папа Лъв XIV спомена и жертви на аржентинската военна хунта през 1976г.

„Тук, в Кордоба, искаме да благодарим на Бог за разнообразните плодове на святост, дадени от мъжете и жените, които той изпрати в тази аржентинска земя", каза още той.

Аржентина се радва на папско посещение за първи път от почти 40 години насам. Въпреки скорошната си операция на белите дробове, папа Лъв XIV не отмени пътуването си.

Посещението също е и почит към предшественика му папа Франциск, който не успява да посети родината си по време на своето папство.