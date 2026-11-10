Украйна е предложила на Русия примирие в Черно море и в енергетиката

Киев предложи на Москва примирие в Черно море и в енергетиката, като очаква отговор от руската страна. Предложенията са били представени на международните партньори в деня на преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха.

Позицията на Киев в преговорите включва три основни точки – деескалация и прекратяване на огъня, гаранции за сигурността на Украйна и организиране на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин, пише изданието The New Voice of Ukraine.

Според Сибиха лична среща между двамата лидери може да ускори приключването на войната. „Личното ми убеждение е, че подобна среща наистина би могла да ускори края на войната", заяви той.

В същото време украинският външен министър изрази съмнение, че Москва ще приеме предложението. В интервю за Ройтерс той посочи, че предложенията за примирие в Черно море са предадени на Русия чрез посредници, сред които Турция, Египет и Индия. Сибиха заяви, че не е особено оптимистично настроен за постигането на напредък по този въпрос.

Тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби започнаха на 10 ноември и трябва да продължат и на следващия ден. Сред обсъжданите теми са гаранциите за сигурност, деескалацията и хуманитарните въпроси.