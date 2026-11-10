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Задържаха босненец, опитал да внесе в Сърбия стоки за 8500 евро без документи

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Задържаха босненец, опитал да внесе в Сърбия стоки за 8500 евро без документи СНИМКА: Pixabay
Задържаха босненец, опитал да внесе в Сърбия стоки за 8500 евро без документи СНИМКА: Pixabay

Сръбската полиция задържа 43-годишен гражданин на Босна и Херцеговина на граничния пункт „Градина" с България заради незаконен превоз на стоки. В камиона му са открити 233 парфюма, 35 дамски чанти, 10 зимни якета, 12 спрея за тяло и 200 таблетки „Камагра" без необходимите документи. Това съобщиха граничните власти, цитирани от регионалната телевизия N1.

Стоките са намерени при влизането на мъжа в Сърбия. Общата им стойност се оценява на около 1 милион динара (8500 евро).

Мъжът е заподозрян в извършване на престъплението незаконна търговия. Той е отведен в Главната прокуратура в Пирот, където ще отговаря по случая.

Задържаха босненец, опитал да внесе в Сърбия стоки за 8500 евро без документи СНИМКА: Pixabay

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