Арестуваха високопоставен US офицер във Великобритания за шпионаж в полза на Русия

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Британската полиция е арестувала високопоставен офицер от американската армия по подозрение, че работи за руското разузнаване, съобщи NBC.

Той е задържан във вторник близо до Глостър и транспортиран до Лондон. 41-годишният заподозрян в момента е в полицейски арест.

Директорът на ФБР Кеш Пател нарече задържането „значимо" и отбеляза, че това са „подозрения за шпионаж, които са изключително тревожни за Съединените щати и нашите съюзници".

„Докато това разследване продължава, искам да бъда абсолютно ясен: ФБР няма да толерира действия от страна на онези, които нарушават клетвата си за вярност към Съединените щати и застрашават националната сигурност на нашата страна и нашите партньори", каза той.

Задържаният офицер е имал достъп до чувствителна информация, заяви генерал Шон Стинчън, командир на Командването за контраразузнаване на американската армия.