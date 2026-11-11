Джон Тюн остава начело на републиканците в Сената въпреки изборната загуба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Републиканците в Сената на САЩ преизбраха Джон Тюн за свой лидер. От януари догодина той ще оглави малцинството на партията в горната камара на Конгреса, след като демократите си осигуриха мнозинство на междинните избори.

Тюн, който е представител на Южна Дакота, беше преизбран след напрегнати вътрешнопартийни обсъждания за причините за тежкото изборно поражение на републиканците.

Той беше единственият кандидат на тайното гласуване и се ползваше с подкрепата на съпартийците си. Част от сенаторите обаче настояваха изборът на ново ръководство да бъде отложен. В крайна сметка предложението беше отхвърлено с 31 срещу 15 гласа, пише БТА.

Сред привържениците на отлагането беше сенаторът от Уисконсин Рон Джонсън, който напусна заседанието след неуспеха на инициативата си, отбелязва Асошиейтед прес.

"Искаме да подходим обмислено и да постъпим правилно", заяви по време на дискусиите сенаторът от Западна Вирджиния Джим Джъстис. "Защо след като претърпяхме толкова тежко поражение, трябва да продължим със същото ръководство?", попита той.

В момента републиканците разполагат с 53 от общо 100 места в Сената, но според предварителните резултати се очаква да загубят между седем и девет позиции. Преброяването на гласовете в Мисисипи и Аляска все още продължава, като кандидатите на демократите водят и в двата щата, припомня Франс прес.

По-рано републиканците избраха и Джим Джордан от Охайо за лидер на малцинството в Камарата на представителите - долната камара на Конгреса. Той ще поеме поста от януари.