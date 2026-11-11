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Студенти и преподаватели протестираха в Прага срещу промени във финансирането на обществените медии

Волен Стефанов

Волен Стефанов

[email protected]

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Чехия СНИМКА: Pixabay
Чехия СНИМКА: Pixabay

Студенти, преподаватели и журналисти излязоха на протест в центъра на Прага срещу плановете на правителството да промени начина на финансиране на обществените медии в Чехия. Демонстрацията се състоя на площад "Република", където тази вечер се събраха стотици души.

Протестиращите скандираха "Няма да се откажем от медиите!" и носеха плакати с надписи "Независимите медии са стълб на демокрацията", пише БТА.

Междувременно повече от 2000 настоящи и бивши студенти по журналистика подписаха отворено писмо, в което изразяват опасения за бъдещата независимост на Чешката телевизия и Чешкото радио.

Правителството на премиера Андрей Бабиш планира да премахне таксите, които гражданите плащат за обществените медии, и да ги замени с директно финансиране от държавния бюджет. Законопроектът премина първо четене в долната камара на парламента в края на октомври. Предвижда се и намаляване на средствата за двете медии с повече от 15%.

Критиците на реформата предупреждават, че промяната може да постави обществените радио и телевизия в зависимост от управляващите и да ги превърне в техни информационни рупори.

Чехия СНИМКА: Pixabay

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