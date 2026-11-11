Бащата на Меган Маркъл отново в ареста, след като свалил електронната си гривна за проследяване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бащата на Меган, херцогинята на Съсекс, Томас Маркъл е задържан отново във Флорида, след като сам е свалил електронната си гривна за проследяване. Това се случва само дни след ареста му по обвинения за притежание на материали със сексуално насилие над деца, съобщава " Дейли мейл".

По данни на обвинението Маркъл е прерязал устройството за проследяване в ранните часове на вторник, с което е нарушил условията за освобождаването си под гаранция.

Американският прокурор за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли е поискал от съда да отмени гаранцията на Маркъл и той да остане в ареста до началото на съдебния процес.

„Условията за освобождаване са съдебни разпореждания, а не препоръки", написа Есайли в социалната мрежа X.

Искането на прокуратурата е било уважено още във вторник. Съдия Линдзи Грифин е постановила, че Маркъл е манипулирал електронното си устройство за наблюдение и трябва да бъде върнат в ареста. Като допълнителен мотив тя е посочила, че настоящите условия на пребиваването му са станали „неприемливи".

Маркъл ще остане под федерална стража до следващото развитие на съдебното производство.

Той беше арестуван миналата седмица и поставен под домашен арест с изискване да носи устройство за проследяване на местоположението.

Задържането му е свързано с разследване, при което агенти на ФБР претърсили складови помещения в Лос Анджелис, регистрирани на негово име. По данни на Министерството на правосъдието те били наемани от 2008 г.При обиските разследващите иззели около 78 предмета, сред които филмови негативи, диапозитиви и книги. Според ФБР част от материалите съдържат изображения на сексуално насилие над деца.

Томас Маркъл, който преди това е отричал да притежава подобни изображения, се яви пред съда след първоначалния си арест.

Тогава не му беше поискано да заяви дали признава или отрича обвиненията, а съдът определи условията за освобождаването му под домашен арест.