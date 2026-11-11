Републиканците избраха Джим Джордан за лидер на Камарата на представителите на САЩ

Републиканците в Камарата на представителите на САЩ избраха конгресмена от Охайо Джим Джордан за лидер на малцинството в долната камара на Конгреса. Той е сред най-близките политически съюзници на Доналд Тръмп.

62-годишният Джордан, който председателства Комисията по правни въпроси в Камарата, победи Стив Скалийз от Луизиана на тайно гласуване сред републиканците, избрани за следващия състав на Конгреса. За него са гласували 106 конгресмени, а за съперника му - 73, пише БТА.

Кандидатурата на Джордан получи подкрепата както на републиканците, които настояват за промяна в ръководството след загубите на партията на междинните избори, така и на привържениците на неговия твърд и конфронтационен политически стил, отбелязва Асошиейтед прес.

„Джим е смел и решителен лидер с принципи, както и отличен оратор, който ще се бори срещу комунистическата и антиамериканска програма на демократите на всеки етап", написа в социалните мрежи конгресменът от Тексас Кийт Селф след гласуването.

Джордан е бивш състезател по борба и университетски треньор. Той неведнъж се е определял като един от най-консервативните представители в Конгреса. Сред основните му политически позиции са ограничаването на федералните разходи и правомощията на централната власт, както и затягането на имиграционната политика.

Досегашният председател на Камарата на представителите Майк Джонсън реши да не се кандидатира за лидерския пост след загубите на републиканците на изборите на 3 ноември. Окончателните резултати все още не са обявени, но според агенциите партията е загубила най-малко 40 места в полза на демократите.