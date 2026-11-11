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Русия: Свалихме 92 дрона над Ленинградска област

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

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Военен дрон. Снимката е илюстративна
Военен дрон. Снимката е илюстративна Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

"Над територията на Ленинградска област бяха свалени 92 безпилотни летателни апарата. Бойната работа продължава",, написа в Телеграм губернаторът на областта Александър Дрозденко.

В района се намират пристанищата Уст Луга, Приморск и Висоцк, които са ключови за руския износ на петрол и зърно през Балтийско море, а също нефтопреработвателният завод в Кириши - вторият по големина в Русия, отбелязва Ройтерс.

В понеделник рафинерията в Кириши, управлявана от компания "Сургутнефтегаз", беше поразена от дрон, който предизвика пожар в съоръжението. При атаката загина една жена.

Военен дрон. Снимката е илюстративна

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