Русия: Свалихме 92 дрона над Ленинградска област

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"Над територията на Ленинградска област бяха свалени 92 безпилотни летателни апарата. Бойната работа продължава",, написа в Телеграм губернаторът на областта Александър Дрозденко.

В района се намират пристанищата Уст Луга, Приморск и Висоцк, които са ключови за руския износ на петрол и зърно през Балтийско море, а също нефтопреработвателният завод в Кириши - вторият по големина в Русия, отбелязва Ройтерс.

В понеделник рафинерията в Кириши, управлявана от компания "Сургутнефтегаз", беше поразена от дрон, който предизвика пожар в съоръжението. При атаката загина една жена.