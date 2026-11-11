Зеленски: С Русия обсъждаме размяна на над 1000 военнопленници

Украйна и Русия обсъждат мащабна размяна на военнопленници. Тя може да обхване от 1000 до 1500 военнопленници.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Дания, по време на посещението си в страната за разговори с датския министър-председателка Мете Фредериксен и други северноевропейски лидери.

"Имахме подробен разговор за дипломацията и подготовката на следващите стъпки. Информирах ги за днешните преговори в Абу Дабу", написа той в социалната мрежа Екс. "Общата ни позиция е ясна: Европа трябва непременно да бъде на масата за преговори", допълни той

Зеленски каза, че е информирал лидерите и за руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Разчитаме в много голяма степен на нови пакети за подпомагане, които ще помогнат на нашите хора да преживеят тази зима въпреки руския терор. Благодаря на лидерите за координацията в името на нашата обща сигурност. Признателен съм на нашите северни приятели - Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финландия - за продължаващата подкрепа, единството и решенията, които помагат за спасяването на човешки живот", заяви Зеленски.

Вчера Украйна и Русия възобновиха в Абу Даби преговорите с посредничеството на САЩ, за първи път от февруари насам. Очаква се представителите на двете страни да обсъдят стъпки към евентуално прекратяване на войната. Зеленски заяви, че след приключването на преговорите американската делегация ще отпътува за Русия, за да обсъди размяната на военнопленници, пише БТА.

Размяната на военнопленници и репатрирането на тленните останки на загинали военнослужещи остават сред малкото области, в които Москва и Киев продължават да си сътрудничат, отбелязва ДПА.

Зеленски изрази задоволство от посланията, които получава от САЩ във връзка с усилията за намиране на решение на продължаващата вече повече от четири години и половина война с Русия, отбелязва Ройтерс. "Виждам промяна. Много съм доволен от това, което чувам", каза Зеленски пред журналисти в Копенхаген в отговор на въпрос за най-новите послания от специалните пратеници на американския президент Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

На пресконференцията в датската столица украинският президент каза, че Европа трябва още този месец да определи свой представител за преговорите. "Трябва да решим кой ще представлява Европа в преговорите през ноември, а не по-късно. Така ще бъде по-добре, защото те ще получат мандат", допълни той, цитиран от Франс прес.