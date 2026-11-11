Институт на приятел на Путин направи банка с кръв от маймуни дълголетници

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Институтът „Курчатов", ръководен от Михаил Ковалчук, близък приятел на Владимир Путин, е създал кръвна банка от дългоживеещи примати (човекоподобни маймуни) в сътрудничество с Руския научен център по хирургия „Петровски" (РНЦХ).

Учените ще я използват, за да изучават механизмите на стареене, каза директорът на РНЦХ Константин Котенко на Форума за генома на Курчатов, съобщи медийната платформа "Агентство".

Говорейки на същото събитие, Ковалчук ​​заяви, че изследванията върху маймуни ще формират основата „за създаване на регулаторна система за удължаване на човешкия живот".

Той добави, че в съоръженията на института се намират повече от седем хиляди маймуни от 22 вида. Учените изследват примати на възраст от 18 до над 30 години, изучавайки състоянието на техните кръвоносни съдове, мозък и други органи.

Михаил Ковалчук, подобно на брат си, милиардера Юрий Ковалчук, е член на вътрешния кръг на Владимир Путин и се смята за негов неформален научен съветник.

Президентът на Русия Владимир Путин ръководи заседание на съвета по наука и образование, в който влиза и ръководството на "Курчатов". Снимка: Пресслужба на Кремъл

През 2024 г. сайтовете „Медуза" и „Система" откриха, че Михаил Ковалчук ​​може би е бил един от основните инициатори на държавен проект против стареене. Източник, близък до Кремъл, отдаде появата на проекта на „мания, съчетана с лобиране".

Удължаването на живота е от интерес не само за Ковалчук, но и за самия 74-годишен Путин. През септември 2025 г., по време на посещението му в Китай, случайно беше излъчен разговор между Путин и китайския президент Си Дзинпин. Те обсъдиха шансовете за живот до 150 години, а Путин заяви, че биотехнологиите правят възможно „постоянното трансплантиране" на органи и „дори постигането на безсмъртие".