Дронове от Русия и Беларус вдигнаха тревога в Латвия и Литва, НАТО задейства изтребители

Латвия и Литва призоваха жителите на няколко района да потърсят укрития заради опасност от навлизане на неидентифицирани дронове във въздушното им пространство от съседните Русия и Беларус. В отговор бяха задействани и изтребители на НАТО, които изпълняват мисии по охрана на въздушното пространство на алианса.

Няма съобщения за пострадали. В Литва предупреждението обхвана и Каунас - втория по големина град в страната с население от около 300 000 души, пише БТА.

Междувременно Финландия въведе временни ограничения за използването на въздушното и морското пространство в източната част на Финския залив. Мярката беше обявена от въоръжените сили на страната в публикация в социалната мрежа Екс.

"Това е предпазна мярка, която има за цел да се гарантира безопасността на хората в района и да се даде възможност на властите да противодействат на евентуални дронове", допълниха военните.

Мярката беше предприета на фона на украински атаки с дронове срещу северозападната част на Русия, където се намират големи пристанищни съоръжения за износ през Балтийско море, както и една от големите руски рафинерии.

Украински военни дронове нееднократно са навлизали във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, засилвайки опасенията, че войната в Украйна се разпространява и на територията на държави от НАТО, граничещи с Русия и нейния съюзник Беларус.

Украйна атакува руски пристанища на Балтийско море, използвани за износ на петрол. Част от украинските дронове обаче се отклоняват от целите си, поради което съседните държави отправят предупреждения към населението си. По-рано тази година подобен инцидент дори доведе до падане на правителството в Латвия.

Москва обвинява Киев, че използва въздушното пространство на НАТО като прикритие за атаките си, докато украинската страна твърди, че някои от дроновете й са отклонени от курса вследствие на заглушаване на сигналите за управление и навигация от руските военни. Държавите от НАТО обвиняват Русия за тези инциденти, като изтъкват, че именно тя е започнала войната.