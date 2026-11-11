САЩ обвиниха трима ирански агенти за подготвяно нападение срещу военна база във Великобритания

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Американското министерство на правосъдието повдигна обвинения срещу трима предполагаеми ирански агенти за участие в подготовката на нападение край британската военновъздушна база Феърфорд, използвана от американските сили за удари срещу Иран.

На 27 септември британската полиция е била изпратена в района на базата в Югозападна Англия, след като службите за спешна помощ получили сигнал за три подозрителни превозни средства.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че инцидентът „почти сигурно е бил организиран от Иран", пише БТА.

Сред тримата обвиняеми е Мохамед Бакер Саад Дауд Ас Саади, който вече се намира в американски затвор. Според Вашингтон той е представител на ръководството на подкрепяната от Техеран иракска въоръжена групировка „Катаиб Хизбула" („Бригадите на Хизбула").

Другите двама обвиняеми са иранецът Мохсен Мохаджери и иракският гражданин Мохамед Али Ал Хасани. Американските власти не са разкрили къде се намират те.

Според американското министерство на правосъдието Ал Хасани е организирал логистиката и подготовката на план за нападение срещу базата. На 26 септември той възложил на няколко души да закарат три пикапа до военния обект, като в някои от автомобилите имало варели с гориво.

Разследващите твърдят, че Ал Хасани поддържал постоянна връзка с шофьорите, координирал придвижването им и им давал указания къде да отидат.

Според обвинението Ас Саади също е участвал в координацията, като поддържал връзка с другите двама обвиняеми от американския затвор. За целта използвал кодирани съобщения в телефонни разговори с членове на семейството си в Ирак.

„Всеки, който подготвя нападение срещу военна база, в която са разположени американски военнослужещи, ще бъде подведен под отговорност от САЩ", заяви министърът на правосъдието Тод Бланч.

Срещу тримата е внесен обвинителен акт с осем пункта. Те са обвинени и във връзка с други извършени или планирани нападения в полза на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и групировката „Катаиб Хизбула".