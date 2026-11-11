Рубио информирал Тръмп още през май за връзката на шефа на Nvidia с предполагаема китайска шпионка

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е информирал президента Доналд Тръмп за разузнавателни данни, според които главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Това се е случило през май, по време на пътуването на американската делегация към Пекин на борда на президентския самолет Air Force One, съобщава CNN, позовавайки се на източник, запознат със случая.

В понеделник Тръмп публично отрече да е знаел за тези обвинения по време на посещението си в Китай. Според източника обаче въпросът е бил обсъден още преди Дженсън Хуанг да се присъедини към президента и неговия екип по време на престоя им в Аляска, откъдето делегацията е продължила пътуването си към Пекин. Заедно с тях са пътували и други представители на американския бизнес.

По време на пресконференция в Белия дом в понеделник Тръмп заяви, че е научил едва наскоро за съмненията около Хуанг и отношенията му с Алис Хуанг, която според заключения на американското разузнаване е китайска шпионка. Президентът подчерта, че не е бил запознат с тези опасения, когато е поканил ръководителя на Nvidia в делегацията за Китай.

Тръмп уточни, че е разбрал за случая „неотдавна", като добави, че ФБР разследва обстоятелствата.

В понеделник американският президент неколкократно омаловажи разкритията за предполагаемата връзка между Дженсън Хуанг и жена, заподозряна в шпионаж. Той заяви, че вярва на твърденията на технологичния милиардер, че не е знаел за предполагаемата шпионска операция.

„Наистина му вярвам. Мисля, че всичко ще бъде наред с него", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Случаят предизвиква сериозни опасения относно потенциалните рискове за икономическата и националната сигурност на САЩ, произтичащи от отношенията на ръководителя на Nvidia с жената, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

В същото време нараства вниманието към влиянието на Хуанг върху политиката на администрацията на Тръмп в областта на изкуствения интелект и търговските отношения с Китай. Това се случва на фона на продължило месеци разузнавателно разследване, свързано с жената, която според американските служби е установила близки отношения с бизнесмена.