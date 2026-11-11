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Пожар е избухнал в пристанищната зона в Уст Луга след атака с дронове

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

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Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна

Пожар е възникнал в пристанищната зона на селището Уст Луга в Ленинградска област, в резултат на атака с дронове. Аварийно се е изключила електрическа подстанция, съобщи в канала си в мрежата "Макс" губернаторът на областта Александър Дрозденко,  пише БТА.

"По предварителни данни в резултат на атака с безпилотни летателни апарати има попадение в пристанищната зона на Уст Луга, където е възникнал пожар. Съответните служби са започнали гасенето му. Освен това е станало аварийно изключване на трансформаторна подстанция в Уст Луга. Допълнителна информация се уточнява", написа той.

По-рано Дрозденко съобщи, че на територията на Ленинградска област са били свалени 92 дрона и че "бойната работа продължава".

Впоследствие той обяви, че над областта са били "ликвидирани 146 безпилотника".

Снимката е илюстративна

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