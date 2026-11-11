Най-висшият американски военен пристигна в Колумбия за координация на операциите срещу наркотрафика

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Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн пристигна в Колумбия, за да координира съвместните операции срещу наркотрафика. Посещението му е на фона на засилващите се действия на двете страни срещу въоръжените престъпни групировки.

Ген. Кейн е сред основните представители на инициативата „Щитът на Америките" – алианс за борба с разпространението на наркотици, подкрепян от администрацията на президента Доналд Тръмп и обединяващ около 20 държави от региона. Колумбия е част от съюза и е най-големият производител на кокаин в света, докато САЩ са основният му потребител, пише БТА.

Най-високопоставеният американски военен пристигна вчера във военновъздушната база "Катам" в Богота, където беше посрещнат от висшето ръководство на колумбийските въоръжени сили.

Двете страни ще обсъдят теми като сътрудничеството във въздушното пространство, включително използването на дронове за борба с наркотрафикантите. Това става на фона на най-сериозната вълна от насилие в страната за последното десетилетие, каза за АФП военен източник.

"Действаме координирано, за да предвиждаме, противодействаме и неутрализираме общите заплахи", написа в социалната мрежа Екс командващият колумбийските въоръжени сили Ерик Родригес. Публикацията беше придружена от снимки, на които той посреща генерал Кейн и се ръкува с него.

Обменът на разузнавателна информация и оперативната подкрепа, която Вашингтон оказва на Колумбия, се засилиха след идването на власт в Богота на 7 август на президента Абелардо де ла Есприеля, почитател на Доналд Тръмп.

При предишното управление, на левия президент Густаво Петро, отношенията между двете страни - дългогодишни съюзници - преминаха през периоди на напрежение и на затопляне след разногласия по политиките за борба с наркотрафика, миграцията и други въпроси.

Де ла Есприеля води политика на пряка конфронтация с влиятелните въоръжени групировки в страната.

Посещението на ген. Кейн се осъществява по време на съвместни учения за борба с наркотрафика с участието на над 300 американски и повече от 400 колумбийски военнослужещи. Ученията се протичат както на сушата, така и в морето.